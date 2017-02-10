حظك اليوم برج الحمل السبت 11/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لديك الكثير لرفع الرواتب ولا حاجة للضغط على كبار السن، وعليك البقاء واكتساب المزيد من المعرفة في المؤسسة الحالية



عاطفياً: لا يجوز التعامل مع الشريك بعد هذه العشرة الطويلة بينكما كما كنت تعامله في بداية تعارفكما



صحياً: لا تتقاعس عن التوجه إلى الطبيب لمنحك بعض الأدوية الخفيفة إذا لزم الأمر ذلك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

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