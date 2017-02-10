استقرار سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة 10/2/2017

نزول سعر الحديد حيث قد أعلنت مجموعة حديد عز عن تخفيض جديد للأسعار و هو التخفيض الثاني خلال ثلاث أيام ، و قد أعلن عز تخفيض طن الحديد 250 جنيه من جديد و كان حديد عز قد فجر مفاجئة كبري منذ يومين حيث قام بخفض الأسعار 475جنيه في الطن، و من الممكن أن تقوم الشركات بتكرار السيناريو و تخفض أسعارها من جديد أسوة بعز.
سعر الحديد اليوم الجمعة :
|إسم الشركة
|إسم المنتج
|سعر المصنع
|أعلى سعر
|حديد عز
|عز
|9000 جنية
|9253جنية
|الدخيلة
|9000جنية
|9520جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|9125جنية
|9245جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|9100 جنيه
|9220 جنيه
|الوطنية للصلب
|العتال
|9050جنية
|9150 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|9150جنيه
|9250 جنيه
|حديد المراكبي
|المراكبي
|9050 جنية
|9150جنية
|حديد الكومي
|الكومي
|8900 جنية
|9000 جنية
|حديد المعادي
|المعادي
|8900 جنية
|8900 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|9100 جنية
|9100 جنية
|حديد العشري
|العشري
|9000 جنية
|9000جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|9150جنية
|9500 جنية
|حديد الوطنية
|الوطنية
|9150جنية
|9150 جنية
|حديد اركو
|اركو
|8600جنيه
|8750 جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|8700جنية
|8800جنية
|حديد سرحان
|سرحان
|8950 جنية
|9050 جنيه
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|9050جنيه
|9150 جنيه
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|9000جنيه
|9100 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الجمعة :
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|693 جنية
|700جنية
|النصر
|683جنية
|680جنية
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|780جنية
|790 جنية
|الفهد
|700 جنية
|700 جنية
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|690جنية
|700 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700جنية
|695جنية
|حورس
|690جنية
|690جنية
|أسمنت النهضة
|النهضة
|780 جنية
|785 جنية
|الصخرة
|680جنية
|680 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|710 جنية
|710جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|695جنية
|700جنية
|الممتاز
|710 جنية
|740 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|680جنية
|680 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|705جنية
|705جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|700 جنية
|700 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|720 جنية
|720 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|715جنية
|720 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|720جنية
|725 جنية
|تكنو
|675جنية
|680 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|720جنية
|725 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|695 جنية
|700 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|755 جنية
|755 جنية
|السويدي
|السويدي
|695 جنية
|700جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|685جنية
|685 جنية
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|775 جنية
|785 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|680جنية
|685جنية
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|780 جنية
|785 جنية
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنية
|775 جنية
|البرج
|780 جنية
|780 جنية
|الساحل
|850 جنية
|850 جنية
إعلان - Ads إعلان - Ads