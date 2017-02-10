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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-2-2017

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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-2-2017 انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-2-2017

سجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة 10 فبراير انخفاض في سعر صرفه في البنوك المصرية ، كما  يتوقع خبراء الاقتصاد أن العملة في طريقها الى الارتفاع خاصة بعد صعودها في الأيام السابقة مع بدء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية في الأيام السابقة ، وبعد قرار تعويم الجنيه المصري ، نتج عن هذا عدم استقرار في سعر الريال مقابل سعر الجنية المصري .

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة :

البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ٤٫٧٩٥٩ ٤٫٩١٣١

 منذ 31 ثانية
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ٤٫٧٦٥ ٤٫٨١٩١

 منذ 31 ثانية
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ٤٫٧٤٨١ ٤٫٧٦٧٧

 منذ 33 ثانية
BM.jpg

بنك

٤٫٧٤٣٤ ٤٫٧٥٤٧

 منذ 33 ثانية
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ٤٫٧٣٨ ٤٫٧٥١٧

 منذ 32 ثانية
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ٤٫٧٣٢٧٠٢ ٤٫٧٥٩٧٤٦

 منذ 34 ثانية
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ٤٫٧١٤٢ ٤٫٧٦٧٦

 منذ 34 ثانية
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ٤٫٧١١٩ ٤٫٧٤٣

 منذ 31 ثانية
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ٤٫٧١ ٤٫٧٩

 منذ 32 ثانية
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ٤٫٧٠٦ ٤٫٧٣٣١

 منذ 32 ثانية
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ٤٫٧٠٦ ٤٫٧٣٣١

 منذ 33 ثانية
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ٤٫٦٩٨١ ٤٫٧٤٦٤

 منذ 34 ثانية
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ٤٫٦٩٥ ٤٫٧٤٦٤

 منذ 33 ثانية
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ٤٫٦٨٤٨ ٤٫٧٣٢٧

 منذ 34 ثانية
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

 ٤٫٦٨٤ ٤٫٧٢٠٩

 منذ 33 ثانية
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ٤٫٦٦٨٤ ٤٫٧٢

 منذ 33 ثانية
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

 ٤٫٦٦٤٣ ٤٫٨٣٢١

 منذ 32 ثانية
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ٤٫٦١٧٤ ٤٫٦٩٥٢

 منذ 34 ثانية
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ٤٫٥٢٤ ٤٫٧٢٨١

 منذ 32 ثانية
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

 ٤٫٢٠٠١ ٥٫١٤٣

 منذ 32 ثانية

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