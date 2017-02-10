انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-2-2017

سمر العشري

سجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة 10 فبراير انخفاض في سعر صرفه في البنوك المصرية ، كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن العملة السعودية في طريقها الى الارتفاع خاصة بعد صعودها في الأيام السابقة مع بدء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية في الأيام السابقة ، وبعد قرار تعويم الجنيه المصري ، نتج عن هذا عدم استقرار في سعر الريال مقابل سعر الجنية المصري .

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة :

البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك الأهلى اليونانى بمصر ٤٫٧٩٥٩ ٤٫٩١٣١ منذ 31 ثانية بنك التنمية والائتمان الزراعى ٤٫٧٦٥ ٤٫٨١٩١ منذ 31 ثانية بنك فيصل ٤٫٧٤٨١ ٤٫٧٦٧٧ منذ 33 ثانية بنك مصر ٤٫٧٤٣٤ ٤٫٧٥٤٧ منذ 33 ثانية البنك الأهلي المصري ٤٫٧٣٨ ٤٫٧٥١٧ منذ 32 ثانية بنك بلوم مصر ٤٫٧٣٢٧٠٢ ٤٫٧٥٩٧٤٦ منذ 34 ثانية البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٧١٤٢ ٤٫٧٦٧٦ منذ 34 ثانية البنك المصري الخليجي ٤٫٧١١٩ ٤٫٧٤٣ منذ 31 ثانية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ٤٫٧١ ٤٫٧٩ منذ 32 ثانية البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٧٠٦ ٤٫٧٣٣١ منذ 32 ثانية بنك قناة السويس ٤٫٧٠٦ ٤٫٧٣٣١ منذ 33 ثانية مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٦٩٨١ ٤٫٧٤٦٤ منذ 34 ثانية كريدي أجريكول ٤٫٦٩٥ ٤٫٧٤٦٤ منذ 33 ثانية بنك الاسكندرية ٤٫٦٨٤٨ ٤٫٧٣٢٧ منذ 34 ثانية البنك التجارى الدولي CIB ٤٫٦٨٤ ٤٫٧٢٠٩ منذ 33 ثانية المصرف المتحد ٤٫٦٦٨٤ ٤٫٧٢ منذ 33 ثانية بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٦٦٤٣ ٤٫٨٣٢١ منذ 32 ثانية بنك القاهرة ٤٫٦١٧٤ ٤٫٦٩٥٢ منذ 34 ثانية بنك البركة ٤٫٥٢٤ ٤٫٧٢٨١ منذ 32 ثانية بنك التعمير و الاسكان ٤٫٢٠٠١ ٥٫١٤٣ منذ 32 ثانية

شبكةعيونالإخبارية

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