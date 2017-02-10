أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10/2/2017 في البنك الاهلى واستقرار سعر اليورو

سمر العشري
بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الخميس :
|
|العملة
|بنكنوت
|تحويل
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|١٨٫٠٦
|١٨٫١١
|18.35
|18.4
|يورو
|١٩٫١٥٣٨
|١٩٫٣٢٧٩
|19.723262
|19.872
|جنيه إسترليني
|٢٢٫٥٣٣٥
|23.0051
|22.859009
|23.01656
|فرنك سويسري
|18.4459
|18.5503
|18.455142
|18.559613
|كرون دنماركي
|2.6508
|2.6708
|2.652102
|2.672088
|دينار كويتي
|60.1935
|60.3472
|60.190815
|60.377358
|ريال سعودي
|4.8927
|4.904
|4.89246
|4.906405
|دينار أردني
|25.8998
|25.9757
|25.898617
|25.988701
|دينار بحريني
|48.6699
|48.782
|48.667666
|48.806366
|ريال قطري
|5.0395
|5.0508
|5.039319
|5.053279
|ريال عماني
|47.6648
|47.7671
|47.662658
|47.790966
|درهم الإمارات العربية
|4.9959
|5.0076
|4.99569
|5.010075
|كرون سويدي
|2.0853
|2.102
|2.086341
|2.103025
|كرون نرويجي
|2.225
|2.2445
|2.22611
|2.245655
|دولار كندي
|14.0753
|14.1337
|14.082362
|14.140793
|دولار استرالي
|14.0414
|14.1333
|14.048441
|14.1404
|ين ياباني
|16.2721
|16.3852
|16.280194
|16.393443
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