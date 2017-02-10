انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الجمعة 10-2-2017

سمر العشري

قد شهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الحالي ، بواقع 25 قرشا للبيع، قبل أن يهبط اليوم أكتر من 20 قروش للشراء و15 قروش للبيع، مقارنة بأسعار أول الاسبوع ، ووفقا لقائمة أسعار البنك المركزى المصري .

سعر الدولار اليوم الجمعة :

البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك المصري لتنمية الصادرات ١٧٫٩٣ ١٨ منذ 46 ثانية بنك مصر إيران للتنمية ١٧٫٨٥ ١٨٫٠٥ منذ 46 ثانية بنك فيصل ١٧٫٨٣ ١٧٫٨٨ منذ 47 ثانية البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫٨ ١٨ منذ 46 ثانية بنك مصر ١٧٫٧٩ ١٧٫٨٤ منذ 47 ثانية البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫٧٨ ١٧٫٨٨ منذ 48 ثانية البنك الأهلي المصري ١٧٫٧٧ ١٧٫٨٢ منذ 47 ثانية بنك بلوم مصر ١٧٫٧٥ ١٧٫٨٥ منذ 47 ثانية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٧٫٧ ١٧٫٨ منذ 46 ثانية البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٧٫٧ ١٧٫٨ منذ 46 ثانية بنك التنمية والائتمان الزراعى ١٧٫٦٨ ١٧٫٨٥ منذ 46 ثانية بنك قناة السويس ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥ منذ 47 ثانية كريدي أجريكول ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥ منذ 47 ثانية بنك الاسكندرية ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥ منذ 48 ثانية بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 46 ثانية المصرف المتحد ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 47 ثانية البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 47 ثانية بنك القاهرة ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 47 ثانية مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫٦ ١٧٫٧ منذ 48 ثانية البنك المصري الخليجي ١٧٫٥ ١٧٫٦ منذ 46 ثانية بنك البركة ١٧٫٥ ١٧٫٦ منذ 47 ثانية

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الجمعة 10/2/20177 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل أسعار الدولار 18.20 والأسهم تشير إلى استمرار الاستقرار في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

شبكةعيونالإخبارية

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