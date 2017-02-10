انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الجمعة 10-2-2017

قد شهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الحالي ، بواقع 25 قرشا للبيع، قبل أن يهبط اليوم أكتر من 20 قروش للشراء و15 قروش للبيع، مقارنة بأسعار أول الاسبوع ، ووفقا لقائمة أسعار البنك المركزى المصري .
سعر الدولار اليوم الجمعة :
|البنك
|اسم البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|البنك
|اسم البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|١٧٫٩٣
|١٨
|
منذ 46 ثانية
|
بنك مصر إيران للتنمية
|١٧٫٨٥
|١٨٫٠٥
|
منذ 46 ثانية
|
بنك فيصل
|١٧٫٨٣
|١٧٫٨٨
|
منذ 47 ثانية
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٧٫٨
|١٨
|
منذ 46 ثانية
|
بنك مصر
|١٧٫٧٩
|١٧٫٨٤
|
منذ 47 ثانية
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|١٧٫٧٨
|١٧٫٨٨
|
منذ 48 ثانية
|
البنك الأهلي المصري
|١٧٫٧٧
|١٧٫٨٢
|
منذ 47 ثانية
|
بنك بلوم مصر
|١٧٫٧٥
|١٧٫٨٥
|
منذ 47 ثانية
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٧٫٧
|١٧٫٨
|
منذ 46 ثانية
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٧٫٧
|١٧٫٨
|
منذ 46 ثانية
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|١٧٫٦٨
|١٧٫٨٥
|
منذ 46 ثانية
|
بنك قناة السويس
|١٧٫٦٥
|١٧٫٧٥
|
منذ 47 ثانية
|
كريدي أجريكول
|١٧٫٦٥
|١٧٫٧٥
|
منذ 47 ثانية
|
بنك الاسكندرية
|١٧٫٦٥
|١٧٫٧٥
|
منذ 48 ثانية
|
بنك التعمير و الاسكان
|١٧٫٦
|١٧٫٧
|
منذ 46 ثانية
|
المصرف المتحد
|١٧٫٦
|١٧٫٧
|
منذ 47 ثانية
|
البنك التجارى الدولي CIB
|١٧٫٦
|١٧٫٧
|
منذ 47 ثانية
|
بنك القاهرة
|١٧٫٦
|١٧٫٧
|
منذ 47 ثانية
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٧٫٦
|١٧٫٧
|
منذ 48 ثانية
|
البنك المصري الخليجي
|١٧٫٥
|١٧٫٦
|
منذ 46 ثانية
|
بنك البركة
|١٧٫٥
|١٧٫٦
|
منذ 47 ثانية
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :
بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الجمعة 10/2/20177 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل أسعار الدولار 18.20 والأسهم تشير إلى استمرار الاستقرار في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي.إعلان - Ads إعلان - Ads