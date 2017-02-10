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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الجمعة 10-2-2017

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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الجمعة 10-2-2017 انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الجمعة 10-2-2017

قد شهد تراجعا أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الحالي ، بواقع 25 قرشا للبيع، قبل أن يهبط اليوم أكتر من 20 قروش للشراء و15 قروش للبيع، مقارنة بأسعار أول الاسبوع ، ووفقا لقائمة البنك المركزى المصري .

سعر الدولار اليوم الجمعة :

البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

 ١٧٫٩٣ ١٨

 منذ 46  ثانية
MIDB.jpg

بنك إيران للتنمية

 ١٧٫٨٥ ١٨٫٠٥

 منذ 46  ثانية
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ١٧٫٨٣ ١٧٫٨٨

 منذ 47  ثانية
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٧٫٨ ١٨

 منذ 46  ثانية
BM.jpg

بنك مصر

 ١٧٫٧٩ ١٧٫٨٤

 منذ 47  ثانية
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٧٫٧٨ ١٧٫٨٨

 منذ 48  ثانية
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ١٧٫٧٧ ١٧٫٨٢

 منذ 47  ثانية
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ١٧٫٧٥ ١٧٫٨٥

 منذ 47  ثانية
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٧٫٧ ١٧٫٨

 منذ 46  ثانية
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٧٫٧ ١٧٫٨

 منذ 46  ثانية
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ١٧٫٦٨ ١٧٫٨٥

 منذ 46  ثانية
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥

 منذ 47  ثانية
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥

 منذ 47  ثانية
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ١٧٫٦٥ ١٧٫٧٥

 منذ 48  ثانية
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

 منذ 46  ثانية
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

 منذ 47  ثانية
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

 منذ 47  ثانية
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

 منذ 47  ثانية
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٧٫٦ ١٧٫٧

 منذ 48  ثانية
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ١٧٫٥ ١٧٫٦

 منذ 46  ثانية
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ١٧٫٥ ١٧٫٦

 منذ 47  ثانية

 

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

 بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الجمعة 10/2/20177 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل أسعار الدولار 18.20 والأسهم تشير إلى استمرار الاستقرار في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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رئيس قسم الأخبار

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