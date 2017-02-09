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النيابة تأمر بدفن جثة الطفل ''آدم'' ضحية عملية ''اللوز'' في بورسعيد

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النيابة تأمر بدفن جثة الطفل ''آدم'' ضحية عملية ''اللوز'' في بورسعيد النيابة تأمر بدفن جثة الطفل ''آدم'' ضحية عملية ''اللوز'' في بورسعيد

أمرت النيابة العامة ببورسعيد، اليوم الخميس، بدفن جثة الطفل "آدم"، الذي لقي مصرعه بعد إجراء عملية جراحية لإستئصال "اللوز" بمستشفي بورفؤاد العام بعدة أيام، وذلك عقب تشريح الطب الشرعي لجثته واستلام النيابة للتقرير.

وكانت النيابة العامة استدعت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة قبل الدفن، وناظرتها طبيبة الطب الشرعي وقامت بتشريحها وكتابة التقرير، ورفضت الادلاء بأي تصريحات حول محتوي تقريرها.

واتهمت أسرة الطفل "آدم محمد السيد"، البالغ من العمر 5 سنوات إدارة وأطباء بمستشفى بورفؤاد العام، ‏بالتسبب ‏في ‏وفاة نجلهم، متهمينهم بالتسبب في قطع وريد بشكل خاطئ، أثناء إجراء عملية إزالة "اللوز"، مما تسبب في نزيف ووفاته.

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