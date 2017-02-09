الحكومة توافق على منحة بـ108 مليون جنيه لعلاج مرضى فيروس ''سي'' المنتكسين

شيماء مصطفى

أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على المنحة المقدمة من شركة جانسن للأدوية والتى تقدر ب 108 مليون جنية في صورة 82 ألف و 200 عبوة من عقار أوليسيو، والذي يستخدم في علاج مرضى فيروس سي المنتكسين، وذلك مساهمةً من الشركة في حملة مصر خالية من فيروس سي جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم الخميس السيد لويس دياز مدير عام الشركة و فيليم يان بلوك المدير الإقليمي لمناقشة استثمارات الشركة في مصر ولتقديم الشكر لهم على هذة المساهمة البناءة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذة المنحة كانت نتيجة مفاوضات لمدة شهرين بين ممثلي الشركة في مصر و الدكتور يحيي الشاذلي ممثلاً للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

ومن جانبه أشاد لويس دياز المدير التنفيذي للشركة بجهود وزارة الصحة بتجربة مصر الرائدة فى علاج حوالى مليون شخص في مدة زمنية قياسية مقارنة بباقى الدول، لافتا الى إستمرار دعم الوزارة خلال الفترة المقبلة فى هذا المجال، وأوضح أن تجربة مصر الناجحة يتم الإشادة والاسترشاد بها في جميع المحافل الدولية.

شبكةعيونالإخبارية

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