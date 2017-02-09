3 أشياء تقوم بفعلها يومياً تعرضك للمس من الجن فامتنع عنها

شيماء مصطفى

الجن والشياطين، مذكرون فى القرأن الكريم وهم حقيقة ولابد أن نؤمن بذلك، فقد بعث الله خاتم النبيين محمد للإنس والجن وليس للبشر فقط، وبذلك علينا أن نتيقن من وجود الجن على الأرض، وقد أنعم الله علينا بغشاء على العين حتى لانراهم، ولكنهم يروننا جيداً ويمشون ليلاً فى الأرض ويظهرون فى الظلام.

وهناك حقيقة وهى مس الإنسان من الجن، وهو لا يتعرض للإنسان الا اذا أذاه أو قام بالنداء عليه بأي أسم من أسمائهم، ولكن الله خير حافظاً منهم ولكن علينا أن لانخاف منهم فهم يقوم بإيذاء البشر فى ثلاث حالات، عليكم معرفتها جيداً حتى لاتتعرضوا للإيذاء والمس من قبل الجن، فعلينا معرفتهم لتجنب المتاعب والمشاكل.

ثلاث أشياء تقوم بفعلها يومياً تعرضك للمس من الجن :-

لا تنظر فى المرأه ليلاً كثيراً فهى أكثر الحالات التى يحدث فيها مس من الشيطان، وعند وجود مرأه فى غرفة النوم وخاصة أمام السرير لابد من تغطيتها قبل النوم، حتى لايحدث أذى أو مس من الجن والعياذ بالله. عدم النوم على صوت الأغاني الصاخبة، فهى يلتف حولها الشياطين ولولا منعنا الله من رؤية الجن والشياطين، لما رأينهم يرقصون على الأغاني الصاخبة ولكن حفظنا الله من هول المنظر. أن حدث صدفة قراءة أشياء عن الجن فاحترس من الطلاسم المكتوبة، امتنع عن قراءتها فقد يكون هذه الأشياء منشورة للإيذاء أو عدم فهم من الشخص لذلك خاصة ماينشر الأن على الفيسبوك بدون وعي

ماهى علامات المس من الجن :-

ليس المس فقط هو أن تفعل أشياء غريبة وتتشنج ويظهر لك صوت مرعب، أو تفقد الوعي كما نرى فى الأفلام، ولكن يأتي المس على هيئة كوابيس متكررة، نسيان مستمر، غدم التركيز، الشتات الذهني، ترك العبادة، كثرة المعاصي وعدم الخشية منها.