فوائد تناول الثوم على الريق

شيماء مصطفى

الثوم

الثّوم أو ما يعرف علمياً باسم (Allium sativum) هو نبات عُشبيّ ثُنائي الحَول، وهو من النباتات التي تُزرع في جميعِ الأقاليم في العالم، وهو من أقدم النباتات التي عُرفت على مرّ العصور، وقد عرفت في العديد من الحضارات القديمة بصفاتها الوقائية والعلاجية؛ حيث كانت مستعملةً في الطب العربي والهندي والصيني القديم لعلاج العديد من الأمراض. من ميّزات الثوم أنّه يأتي من بصلةٍ تحت أرضية؛ وهذه البصلة تتكوّن من عدد من الفصوص المتلاصقة المنفصلة والمتّصلة من المنتصف فقط، وقد اعتبرها الطبيب اليوناني جالينوس ترياقاً عاماً لجميع الأمراض.ويتركب الثوم بشكلٍ أساسيٍّ من مركبات محتوية على الكبريت والحمض الأميني س-ألليل السيستين، ويحتوي الثوم غير المهروس على مادة الألليل التي تتحول إلى الألليسين عند هرسها وتفاعل الأللين مع إنزيم الألينيز، ويعطي الأليسين الرائحة المميزة للثوم، ثم ينتج عن الأليسين العديد من المركبات الأخرى، ويقاس نشاط الثوم وعمله عن طريق محتواها من الأليسين.ويتميّز الثوم أيضاً برائحته النفّاثة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من دخول المسجد بعد أكله حتى لا تؤذي رائحته المصلّين، وأخبر أنّ ما يؤذي الناس يؤذي أيضاً الملائكة. أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث العلاقة ما بين تناول الثّوم وفوائده الوقائية والعلاجية من مشاكل صحيّة متعدّدة

يستخدم الثوم في اعداد أنواع مختلفة من الطعام و ذلك لأنه يعطي للطعام نكهة مميزة و يعتبر الثوم من النباتات العشبية ثنائية الحول التي تزرع بمختلف أنحاء العالم و يسمى بأسم المنطقة التي زرع بها فنجد الثوم الفرنسي ،و الثوم الصيني ،و الثوم البلدي كما يستفاد من الثوم في علاج الكثير من الأمراض الخطيرة مثل الأورام السرطانية الخبيثة ،و السكري و أمراض القلب و الالتهابات و غير ذلك وسوف تطلعك السطور التالية لهذه المقالة على فوائد تناول فص من الثوم يومياً على الريق .

أولاً القيمة الغذائية للثوم

يحتوي الثوم على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان مثل البروتينات ،و الكالسيوم ،و المعادن ،و السكريات ،و بجانب مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ” أ ” و فيتامين “ج” و فيتامين النياسين و أجريت العديد من الدراسات الطبية حول الثوم و جميعها أثبتت أنه أكثر كفاءة من المضادات الحيوية الكيمائية لذلك فهو يعمل على علاج الأورام السرطانية الخبيثة ،و الجروح ،و اعتاد الكثير من الناس على استخدامه في كثير من الأغراض العلاجية .

اهمية تناول الثوم على الريق

– علاج نزلات البرد، من أكثر الإمراض شيوعاً بين البشر، ويتم علاجها عن طريق الثوم، وهذا من خلال تناوله بشكل منتظم، من أجل تدعيم وتحسين فوائد الجهاز المناعي، إضافة لقدرته على علاج السعال، والتهاب الحلق.

– البشرة، يعتبر الثوم أحد العلاجات الفعالة المستخدمة في التخلص من حب الشباب والناتجة عن التغيرات الهرمونية المرافقة لمرحلة البلوغ أو نتيجة لما يتم تناوله من طعام، ولتحقيق فعالية أكبر في علاج حب الشاب باستخدام الثوم لا بد من تناوله مع بعض الأدوية.

– الثوم لعلاج السرطان، للثوم قدرة كبيرة في إبطاء نمو الخلايا المسببة للسرطان، فالثوم قادر على تنشيط الجهاز المناعي لهذا فهو قادر على إيقاف تنشيط الخلايا االسرطانية، إضافة إلى أنه يقي من التعرض لسرطان القولون والمريء لما يحتوي عليه من مواد كبريتيه.

– الوقاية من التعرض لأمراض القلب، كارتفاع معدل الكولسترول في الدم، وكما هو معروف يوجد نوعين من الكولسترول الحميد والضار فهو يحافظ على بقاء الحميد ويمنع الضار من التكون والتراكم على الجدران الداخلية للشرايين، كما يحمي الثوم من حدوث انخفاض لضغط الدم في الشريان الأورطي، والذي قد يحدث نتيجة للتدخين، والتقدم في العمر.

– الثوم لعلاج ضغط الدم، يعمل الثوم على خفض ضغط الدم المرتفع، والحد من التوتر، إضافة لقدرة الثوم على تنظيم معدل ضربات القلب، والتقليل من حدة الأعراض التي قد تتسبب بحصول بالإصابة بالدوخة، وضيق التنفس.

– الثوم لعلاج القولون، يعمل الثوم على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، وتخليصه من السموم، وتسهيل عملية الهضم لتنشيطه إفراز العصارة المسؤولة عن الهضم، كما ويعتبر الثوم طارد جيد للديدان، ومعالج التهابات القولون.

– الثوم لعلاج مرض السكر، لقدرته على تنظيم معدل السكر في الدم، وهذا من خلال تحفيز إنتاج هرمون الإنسولين في جسم الشخص المصاب. الثوم لعلاج الربو، للثوم دور كبير في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، من ضيق النفس، السعال، وتخليصه من الأجسام الغريبة العالقة في الرئتين والشعب الهوائية وعلاج الربو.

– فوائد الثوم للشعر، يساعد الثوم على التخلص من مشاكل الصلع، لاحتوائه على مادة الأليسين، فيعمل كمضاد حيوي له قدرة عالية على تخليص فروة الرأس من السموم المتراكمة عليها، وحمايتها من التعرض للجفاف.

– علاج التهاب الأذن، يحتوي زيت الثوم على مضادات طبيعيّة وحيوية قادرة على تخليص الأذن من التهاباتها.

– تخليص الجسم من الوزن الزائد، لقدرة مادة الأليسين على تقليل معدل الدهون الثلاثية، وقدرة الثوم على تخفيض ضغط الدم، وإفراز الإنسولين وجميعها معاً تفقد الجسم بعضاً من وزنه.



– الثوم جيد لسلامة الكبد، لقدرته على تقليل معدل الدهون الثلاثية ، وتسهيل حركة الدهون والكولسترول في الأمعاء، وما أن يرتفع معدل الدهون الثلاثية حتى يتسبب هذا بتليف الكبد. الثوم و المرأة الحامل، يعالج الثوم ما قد تتعرض له المرأة الحامل من أمراض كارتفاع ضغط الدم، والالتهابات المهبلية، مع ضرورة استشارة الطبيب أولاً.

– الثوم لعلاج البواسير، فما يحتوي عليه من أحماض جعلته قادراً على مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تصيب القناة الشرجية، والتقليل من حدوث نزيف في القناة الشرجية والذي قد يحدث عند الإصابة بالبواسير.

ثانياً لماذا يفضل تناول الثوم طازجاً ..؟

في الغالب الجميع يتناول الثوم بعد طهيه مع الأطعمة الأخرى و لكن ذلك يؤدي إلى فقدان نسبة من العناصر الغذائية الهامة الموجودة به كما ان تناوله طازجاً يرفع مناعة الجسم و معها تزداد مقاومته للأمراض الخطيرة .

ثالثاً فوائد تناول فص ثوم على الريق يومياً :

– يحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار لذلك يحمي من التعرض لأمراض القلب الخطيرة و تصلب الشرايين و يمنع تراكم الدهون .

– تناول الثوم صباحاً يحد من ارتفاع ضغط الدم . تعرف على : مخاطر ارتفاع ضغط الدم

– يعمل الثوم على علاج أمراض المعدة و يخفف من الالتهابات ،و يحد من حدوث قرحة المعدة و يعمل على تقوية جدار المعدة و يعالج الإسهال و يطرد السموم و الديدان و الطفيليات و يمنع الغازات .

– يعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي لذلك فإن تناوله صباحاً يزيد من مقاومة جسم الانسان وقدرته على مهاجمة الأجسام الغريبة .

– يساعد تناول الثوم على الريق على ضبط و تنشيط الدورة الدموية .

– يسهم تناول الثوم على الريق في تنشيط بعض أجهزة الجسم مثل جهاز الكبد و يخلصه من السموم ،و يزيد من صحة المثانة .

– يعالج تناول الثوم على الريق لمدة عشرين يوماً بإنتظام مشكلة ترهل الثدي .

– تناول الثوم على الريق لمدة ستة أشهر متواصلة يزيد من كثافة العظام و يعالج الكسور .

– يحمي تناول فص من الثوم يومياً على الريق من الإصابة بالسكري لأنه يعمل على ضبط مستوى الأنسولين بالجسم ويستفاد منه أيضاً مرضى السكري في الحد من مضاعفاته .

– يعمل الثوم كمطهر طبيعي للفم والمرئ .

– تناول فص من الثوم على الريق بانتظام يزيد من نضارة الجلد .

– يعمل تناول الثوم على الريق على زيادة توازن الجسم و يمنع حدوث الغثيان ،و الدوخة ،و الصداع ،و يحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم ،و يقوم بطرد البلغم

– تناول أربعة فصوص من الثوم صباحاً مع كوب لبن دافئ يزيل التوتر و الاكتئاب .

– يخلص الفم من التهابات اللثة .

ملاحظة .

. يستفاد جسم الانسان من تناول الثوم في جميع الحالات سواء مطهي أو مضاف لطبق السلطة و لكن يحصل الجسم على فائدة قصوى اذا تم تناوله على الريق و لمن يخشى رائحته الكريهة يمكن أن يقوم ببلع الثوم مباشرة دون تقطيع أو مضغ و تناول كوب حليب أو كوب يانسون أو أكل حبة من التفاح فور تناوله

شبكةعيونالإخبارية

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