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اقوى خلطة مجربة تفقدك 10 كيلو في 30 يوم و تنسف شحوم الجوانب و المؤخرة

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اقوى خلطة مجربة تفقدك 10 كيلو في 30 يوم و تنسف شحوم الجوانب و المؤخرة اقوى خلطة مجربة تفقدك 10 كيلو في 30 يوم و تنسف شحوم الجوانب و المؤخرة

قبل التحدث عن الخلطة السحرية يجب ان نتفق ان السمنة هي معادلة تجمع الشحوم السهلة الذوبان و الصعبة و معهما المياه المحتبسة و الغازات و الفضلات العالقة

كل هذا يسبب زيادة في الوزن و انتفاخا كبيرا و للوصول للدهون العنيدة و تسريع الحرق يجب التخلص من اجزاء المعادلة كلها و هذه الخلطة اساسها تنشيط الكبد و تخليصه من السموم و اخراج الميه المحتبسة و الغازات و ذبعا كل هذا لن ينفع اذا لم نلتزم ببرنامج صحي يعتمد على عدد معين من السعرات الحرارية التي يجب ان تكون بين 1100 و 1700 سعرة حرارية  بالاضفة الى التقليل من الملح و جعله ربع ملعقة صغيره في اليوم و التقليل او الاستغناء عن السكر  .

 

الخلطة السحرية

المكونات

لتر و نصف ماء

2 ليمون مقطع بقشره

6 فصوص ثوم احمر مقشر

الطريقة

نغلي المكونات جيدا نتركه ساعة و نصف حتى يبرد و نصفي الماء من مكوناته و يشرب طيلة اليوم  .

 

 

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