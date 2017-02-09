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تخلصي من دهون المعدة في أسبوعين!

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تخلصي من دهون المعدة في أسبوعين! تخلصي من دهون المعدة في أسبوعين!

أصبح الآن بإمكانك التخلص من دهون المعدة و الحصول على بطن مشدود خلال فتره قياسية، ولكن عليك الالتزام و المثابرة على القيام بهذه النصائح التي سنقدمها لك اليوم.

تندرج هذه النصائح تحت بندين، أولها الإنتباه إلى النظام الغذائي و خاصةً المشروبات، و ثانيها ممارسة الرياضة. إلك 3 نصائح ذهبيه للتخلص من دهون المعدة:

– تناول عصير الليمون: عليك تناول عصير الليمون بشكل يومي، و يفضل أن يكون على الريق وقبل تناول أي طعام، لأنه سيعمل على تخليص جسمك من السموم، و تنظيف الأمعاء و حرق . ما عليك إلا عصر ليمونة واحدة على كأس من الماء بدون إضافة السكر أو أي مادة محلية.

 

– ممارسة الجري: ما رأيك أن تبدئي يومك بالركض لمدة 30 دقيقة؟ ممارسة رياضة الجري صباحاً ستعمل على حرق الدهون و أيضاً تخفيف التوتر في جسمك، مما سيمنحك شعوراً بالنشاط و الصفاء الذهني.

– شرب الماء : عليك شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، فهذا سيحافظ على رطوبة جسمك و سيعمل على حرق الدهون المشبعة، و بإمكانك إضافة الفواكه أو الخضار له، مثلاً الخيار أو الليمون أو التفاح.

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