بالفيديو.. تزامناً مع الاحتجاجات ضد ترامب.. باسم يوسف يدرب الأمريكيين على الثورة

شيماء مصطفى

انتفض عليهم الشعب المصرى وانهاء حكمهم المستبد الى الابد.

وكان لباسم يوسف وبرنامجه برنامج “البرنامج” جزء كبير فى السخريه وكشف مجريات امور حكم جماعة الاخوان المسلمون فى مصر بطريقة ساخرة وكوميديه، وبعد الاطاحه بحكم جماعة الاخوان من مصر بدء باسم يوسف انتقاضه بشكل لاذع الى ما حدث اثناء ثورة الـ30 من يونيو التى اطاحت بحكم الاخوان، ولكن الشعب المصرى رفض هجوم باسم يوسف على قيادة الجيش المصرى والريئس عبد الفتاح السيسى الذى كان وزير الدفاع وقتها، وتم وقف البرنامج من وقتها، وسافر باسم يوسف الى اولايات المتحده الامريكية وهو الان مقيم فيها.

ومنذ ساعات قليله نشر الإعلامى المصرى الساخر باسم يوسف مقطع فيديو طريف من برنامجه الجديد “كتالوج الديمقراطية” والذي سيذاع على قناة Fusion.

الإعلامي المصري ظهر في مقطع الفيديو وهو يدرب عدد من الأمريكيين على كيفية القيام بثورة، بطريقة طريفة جدا، باسم قام بتدريب الأمريكيين على التمارين الشاقة، والدخول على الإنترنت خلال 20 ثانية فقط، وتحمل رائحة البصل خلال تقطيعه، والتحقق من التهجئة السليمة للكلمات قبل كتابتها على اللافتات، وغيرها.

شبكةعيونالإخبارية

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