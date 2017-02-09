أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

عاجل| رئيس بنك مصر يوجه ضربة قوية للسوق السوداء ويعلن عن مفاجأة بشأن “سعر الدولار” خلال الساعات المقبلة.. وبيان هام من المركزي

Google+ Print
عاجل| رئيس بنك مصر يوجه ضربة قوية للسوق السوداء ويعلن عن مفاجأة بشأن “سعر الدولار” خلال الساعات المقبلة.. وبيان هام من المركزي عاجل| رئيس بنك مصر يوجه ضربة قوية للسوق السوداء ويعلن عن مفاجأة بشأن “سعر الدولار” خلال الساعات المقبلة.. وبيان هام من المركزي

واصبت الدولار، انخفاضها، اليوم الخميس فى ، حيث سجل أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبى الإسلامي، وبلغ سعر الصرف 18.15 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، في حين سجل أقل سعر لتداول الورقة الخضراء فى بنكي الأهلي اليوناني، والتجاري الدولي، حيث بلغ سعر الصرف فى كل منهما 17.95 جنيه للشراء و18.05 للبيع.

 

تصريحات مفاجئة لرئيس بنك مصر

وفي تصريح له منذ قليل، قال “محمد الأتربي”، رئيس بنك مصر، إن البنك شهد الخميس، عمليات موسعة من قبل العملاء للتخلص من الدولار، مشيرًا إلى أن هذا يتزامن مع ممارسات نشطة للإنتربنك ما بين البنوك المصرية، لافتاً إلى تضاعف حصيلة البنوك من العملة الأجنبية بشكل يومي، متوقعاً بهبوط خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

كما أشار رئيس بنك مصر، إلى تلبية جميع طلبات شراء العملة من جميع العملاء في شتى الفروع، مع عدم وجود عملاء على قوائم الانتظار، وهو ما ساهم في القضاء على أزمة توفير احتياجات العملاء.

بيان البنك المركزي

وفي سياق متصل، أكد “رامي أبو النجا”، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والشئون الخارجية، بأن الدولار واصل التراجع اليوم الخميس، لمتوسط أقل من 18 جنيهًا بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن الورقة الخضراء في انخفاض مستمر أمام الجنيه المصري، وسط ارتفاع معدل التنازلات عن العملات، أي بيع العملات الأجنبية من المواطنين للبنوك.

وأشار “أبو النجا”، إلى أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر تلقت نهاية يناير الماضي، 4 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية لمصر، والتي تمت قبل أيام فى بورصة لوكسمبورج، مؤكدًا أنها تدعم تلك الأرصدة فى إطار خطة زيادة موارد احتياطيات مصر الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين