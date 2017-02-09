عاجل| رئيس بنك مصر يوجه ضربة قوية للسوق السوداء ويعلن عن مفاجأة بشأن “سعر الدولار” خلال الساعات المقبلة.. وبيان هام من المركزي

شيماء مصطفى

واصبت أسعار الدولار، انخفاضها، اليوم الخميس فى مصر، حيث سجل أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبى الإسلامي، وبلغ سعر الصرف 18.15 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، في حين سجل أقل سعر لتداول الورقة الخضراء فى بنكي الأهلي اليوناني، والتجاري الدولي، حيث بلغ سعر الصرف فى كل منهما 17.95 جنيه للشراء و18.05 للبيع.

تصريحات مفاجئة لرئيس بنك مصر

وفي تصريح له منذ قليل، قال “محمد الأتربي”، رئيس بنك مصر، إن البنك شهد الخميس، عمليات موسعة من قبل العملاء للتخلص من الدولار، مشيرًا إلى أن هذا يتزامن مع ممارسات نشطة للإنتربنك ما بين البنوك المصرية، لافتاً إلى تضاعف حصيلة البنوك من العملة الأجنبية بشكل يومي، متوقعاً بهبوط سعر الدولار خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أشار رئيس بنك مصر، إلى تلبية جميع طلبات شراء العملة من جميع العملاء في شتى الفروع، مع عدم وجود عملاء على قوائم الانتظار، وهو ما ساهم في القضاء على أزمة توفير احتياجات العملاء.

بيان البنك المركزي

وفي سياق متصل، أكد “رامي أبو النجا”، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والشئون الخارجية، بأن الدولار واصل التراجع اليوم الخميس، لمتوسط أقل من 18 جنيهًا بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن الورقة الخضراء في انخفاض مستمر أمام الجنيه المصري، وسط ارتفاع معدل التنازلات عن العملات، أي بيع العملات الأجنبية من المواطنين للبنوك.

وأشار “أبو النجا”، إلى أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر تلقت نهاية يناير الماضي، 4 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية لمصر، والتي تمت قبل أيام فى بورصة لوكسمبورج، مؤكدًا أنها تدعم تلك الأرصدة فى إطار خطة زيادة موارد احتياطيات مصر الدولية.