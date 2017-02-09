موعد مباراة الأهلى والزمالك كأس السوبر الأفريقي وتعرف على توقيت المباراة وتشكيل الفريقين والقنوات الناقلة المفتوحة

شيماء مصطفى

موعد مباراة الأهلى والزمالك كأس السوبر، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والعربية والمباراة الهامة والمرتقبة الليلة فى كأس السوبر الافريق كلاسيكو العرب، بين قطبى الكرة المصرية النادى الاهلى ونادى الزمالك والذى طال الصراع بينهم عبر العصور والازمنة على الصفعات الرابحة وايضا النقاط فى الدورى المصري والبطولات والمراكز، وعلى الرغم من وجود اندية كبيرة فى مصر ولكن مباراة الاهلى والزمالك تحت اى مسمى سوء فى الدورى المصرى او كاس مصر او كاس السوبر الافريقي يكون لها طعم ومزاق مختلف على الساحة الرياضية نظرا لانتشار جماهير كلا الفريقين على مستوى جمهورية مصر العربية والاستمتاع بالمشاهدة والندية بينهم واستحضار الزكريات بين المعلقين والنقاد والاعلاميين، ويستعد الجماهير لمشاهدة المباريات التى تجمع الفريقين بصورة مختلفة وطقوس خاصة واستعدادت قوية وخصوصا فى المباريات على البطولة.

وكذلك القنوات الرياضة بعمل استوديو تحليل قبل المباراة بساعة للوقف على استعداد كل فريق للمباراة من حيث الادارة الفنية وكذلك جاهزية اللاعبين سواء المشاركين وايضا الاحتياطى والوقف على نقاط القوة والضعف بين الفريقين واستعراض تاريخ اللقاءت بين الفريقين فى نفس البطولة كما يتم عرض اهم الاحدث خلال المباراة وملخص المباراة بين الشوطين وفكر كل مدرب والاهداف.

موعد مباراة الأهلى والزمالك كأس السوبر الأفريقي

وتنتظر جماهير الكرة المصرية موعد مباراة الاهلى والزمالك التى تقام الليلة على كأس السوبر الافريقي والتى تقام فى البلد الشقيق ابوظبى، حيث صرح الاتحاد المصرى لكرة القدم حول المباراة والتى تقام خلال الفترة الحالية وقبل انطلاق الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى 2017، على ان يستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة ابو ظبى اللقاء المرتقب والمحدد له الجمعة الموافق 2017/2/9 فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وايضا فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة

موعد وبطاقة مباراة الاهلى والزمالك فى كاس السوبر الافريقي.

المناسبة : كأس السوبر الافريقى.

الفريقين: النادى الاهلى و نادى الزمالك

موعد المباراة: الجمعة الموافق 2017/2/10.

توقيت المباراة: فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وايضا فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة السوبر: قناة أون الرياضيةوقناة أبو ظبي الفضائية.

شبكةعيونالإخبارية

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