احترس .. وضع الفول الساخن في الأكياس يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

شيماء مصطفى

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط تحذيرًا شديدًا من الخبيرة في سلامة الغذاء الدكتورة سماح إبراهيم مساعدة مدير الصحة والسلامة الغذائية في إحدى الشركات المصرية الكبيرة، من خطورة تناول الفول وأي غذاء ساخن في أكياس بلاستيكية مشيرة إلى أن ذلك قد يسبب أمراضا مثل السرطان والعياذ بالله.

وقالت سماح ابراهيم الحاصلة على ماجستير في تطبيق مواصفات الآيزو 22000 من المملكة المتحددة إنه من الأفضل صحيًا تناول الفول والمواد الغذائية الساخنة في أواني مصنوعة من الألومنيوم غير المعالج حراريًا، لافتة النظر إلى أن الدول المتقدمة اتجهت بصورة كاملة إلى الألومنيوم الغير معالج حراريًا ومنعت استخدامه في الطهي أو استخدام المواد البلاستيكية لتعبئة الغذاء الساخن .

لماذا تناول الفول الساخن في الكيس البلاستيك ضار؟!

وأشارت الباحثة إلى أن درجة الحرارة المرتفعة للكيس البلاستيكي تؤدي إلى انتقال مواد سامة من البلاستيك أو الألومينوم إلى المواد الغذائية المعبأة بداخلها أو المطهية فيها وهي تؤثر سلبًا على الكبد، ما يؤدي إلى الفشل الكبدي على المدى الطويل، خاصة أن وظيفة الكبد مرتبطة بالطاقة والانزيمات.

وأشارت إلى إنه عند وضع بعض الاضافات الغذائية على الفول كالكمون والشطة والليمون يؤدي إلى انخفاض الضرر بدرجة محدودة لكنه لا ينعدم، فالجسم لا يتعرض للضرر فقط بل يحرمه من قيمة غذائية تتميز بها تلك الأكلات الشعبية لأن الفول عند تدميسه يحتوي على ما يصل إلى 119 سعر حراري، وكلويسترول، وبوتاسيوم، وصوديوم وكربوهيدرات وألياف لازمة للجسم.

شبكةعيونالإخبارية

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