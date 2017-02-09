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كيف علق الحضري على عودته للأهلي بـ''جملة واحدة''؟

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كيف علق الحضري على عودته للأهلي بـ''جملة واحدة''؟ كيف علق الحضري على عودته للأهلي بـ''جملة واحدة''؟

في أول ظهور حصري لكابتن مُنتخب ، وحارس مرماه التاريخي عصام الحضري، يحل ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" اليوم، في الساعة التاسعة مساءً.

وتحدث حارس مرمى للمرة الأولى عن ما دار حول جدل عودته للنادي الأهلي، حين سألته "الشاذلي": "بالنسبة للأهلي؟"، جاءت إجابته "حياتي كلها"، مؤكدا أن أفضل أيامه كلاعب تتعلق بالقلعة الحمراء، وإنه مستوعب غضب البعض مما فعله جراء ذهابه لنادي سيون السويسري.

ويحكي الحضري للإعلامية منى الشاذلي، كواليس لم تروَ من قَبل عن معسكر المنتخب خلال بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون، وكذلك عن ما دار بينه والرئيس عبدالفتاح ، وتفاصيل أخرى خلال اللقاء المقرر إذاعته على فضائية cbc.

كان الحضري قد وصل مع المنتخب المصري إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية، محققا عددا من الأرقام القياسية سجلت باسمه خلال البطولة، قبل الخسارة أمام المنتخب الكاميروني في مباراة مثيرة.

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