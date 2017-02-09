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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-2-2017

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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-2-2017 انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-2-2017

 كان يعاني البنك المركزي من نقص كبير جداً في احتياطي النقد لعملة الريال السعودي بالإضافة إلي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني، وأوضح العديد من خبراء الاقتصاد أن احتياط النقد شهد عجز كبير جداً بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها جمهورية العربية .

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس :

لبنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ٤٫٨٤٦ ٤٫٨٩٩

 منذ 53 ثانية
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ٤٫٨٣٩٦ ٤٫٨٦٦٤

 منذ 55 ثانية
BM.jpg

بنك مصر

 ٤٫٨١٥٦ ٤٫٨٢٦٧

 منذ 56 ثانية
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ٤٫٨١٢٩٤٨ ٤٫٨٣٩٧٤٢

 منذ 56 ثانية
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ٤٫٨١ ٤٫٨٣

 منذ 53 ثانية
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ٤٫٨٠٠٧ ٤٫٨٣٩٧

 منذ 55 ثانية
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ٤٫٧٩٩٦ ٤٫٨١٣١

 منذ 54 ثانية
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ٤٫٧٩٩٤ ٤٫٨٢٦٤

 منذ 54 ثانية
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ٤٫٧٩٩ ٤٫٨٥٢٩

 منذ 56 ثانية
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ٤٫٧٩٥٩ ٤٫٩١٣١

 منذ 53 ثانية
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ٤٫٧٨٧٨ ٤٫٨٣٩٧

 منذ 56 ثانية
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ٤٫٧٨٤٥ ٤٫٨١٤٦

 منذ 53 ثانية
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

 ٤٫٧٧٨٨ ٤٫٨١٣١

 منذ 55 ثانية
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ٤٫٧٧٧٧ ٤٫٨٢٦٢٨

 منذ 56 ثانية
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ٤٫٧٦١٣ ٤٫٨١٣٣

 منذ 55 ثانية
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ٤٫٧٥١٢ ٤٫٧٩٩٧

 منذ 56 ثانية
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ٤٫٧٤٩٣ ٤٫٨١٥٣

 منذ 56 ثانية
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

 ٤٫٧٠٣٦ ٤٫٨٧٢٤

 منذ 53 ثانية
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ٤٫٦٩٤٢ ٤٫٩٠٤٩

 منذ 54 ثانية
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

 ٤٫٢٠٠١ ٥٫١٤٣

 منذ 53 ثانية

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