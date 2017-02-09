انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-2-2017

سمر العشري

كان يعاني البنك المركزي من نقص كبير جداً في احتياطي النقد لعملة الريال السعودي بالإضافة إلي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني، وأوضح العديد من خبراء الاقتصاد أن احتياط النقد شهد عجز كبير جداً بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها جمهورية مصر العربية .

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس :

لبنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث بنك التنمية والائتمان الزراعى ٤٫٨٤٦ ٤٫٨٩٩ منذ 53 ثانية بنك قناة السويس ٤٫٨٣٩٦ ٤٫٨٦٦٤ منذ 55 ثانية بنك مصر ٤٫٨١٥٦ ٤٫٨٢٦٧ منذ 56 ثانية بنك بلوم مصر ٤٫٨١٢٩٤٨ ٤٫٨٣٩٧٤٢ منذ 56 ثانية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ٤٫٨١ ٤٫٨٣ منذ 53 ثانية بنك فيصل ٤٫٨٠٠٧ ٤٫٨٣٩٧ منذ 55 ثانية البنك الأهلي المصري ٤٫٧٩٩٦ ٤٫٨١٣١ منذ 54 ثانية البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٧٩٩٤ ٤٫٨٢٦٤ منذ 54 ثانية البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٧٩٩ ٤٫٨٥٢٩ منذ 56 ثانية البنك الأهلى اليونانى بمصر ٤٫٧٩٥٩ ٤٫٩١٣١ منذ 53 ثانية كريدي أجريكول ٤٫٧٨٧٨ ٤٫٨٣٩٧ منذ 56 ثانية البنك المصري الخليجي ٤٫٧٨٤٥ ٤٫٨١٤٦ منذ 53 ثانية البنك التجارى الدولي CIB ٤٫٧٧٨٨ ٤٫٨١٣١ منذ 55 ثانية بنك الاسكندرية ٤٫٧٧٧٧ ٤٫٨٢٦٢٨ منذ 56 ثانية المصرف المتحد ٤٫٧٦١٣ ٤٫٨١٣٣ منذ 55 ثانية مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٧٥١٢ ٤٫٧٩٩٧ منذ 56 ثانية بنك القاهرة ٤٫٧٤٩٣ ٤٫٨١٥٣ منذ 56 ثانية بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٧٠٣٦ ٤٫٨٧٢٤ منذ 53 ثانية بنك البركة ٤٫٦٩٤٢ ٤٫٩٠٤٩ منذ 54 ثانية بنك التعمير و الاسكان ٤٫٢٠٠١ ٥٫١٤٣ منذ 53 ثانية

شبكةعيونالإخبارية

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