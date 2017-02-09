أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9/2/2017 في بنك مصر وانخفاض سعر اليورو

سمر العشري
أسعار العملات اليوم في بنك مصر، فقد سجل سعر الجنيه الاسترليني ٢٢٫٥٣٣٥ مقابل الجنيه في فروع البنك، بينما سجل سعر اليورو اليوم ١٩٫١٥٣٨ لشراء العملة الأوروبية، جاء ذلك في تعاملات اليوم الخميس ، وتستمر البنوك والسوق السوداء لتداول العملة، في حالة عدم الاستقرار في الأسعار منذ بدء العمل بقرار تعويم الجنيه الذي رفع الدولار وباقي العملات.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|
|العملة
|بنكنوت
|تحويل
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|١٨٫٠٦
|١٨٫١١
|18.35
|18.4
|يورو
|١٩٫١٥٣٨
|١٩٫٣٢٧٩
|19.723262
|19.872
|جنيه إسترليني
|٢٢٫٥٣٣٥
|23.0051
|22.859009
|23.01656
|فرنك سويسري
|18.4459
|18.5503
|18.455142
|18.559613
|كرون دنماركي
|2.6508
|2.6708
|2.652102
|2.672088
|دينار كويتي
|60.1935
|60.3472
|60.190815
|60.377358
|ريال سعودي
|4.8927
|4.904
|4.89246
|4.906405
|دينار أردني
|25.8998
|25.9757
|25.898617
|25.988701
|دينار بحريني
|48.6699
|48.782
|48.667666
|48.806366
|ريال قطري
|5.0395
|5.0508
|5.039319
|5.053279
|ريال عماني
|47.6648
|47.7671
|47.662658
|47.790966
|درهم الإمارات العربية
|4.9959
|5.0076
|4.99569
|5.010075
|كرون سويدي
|2.0853
|2.102
|2.086341
|2.103025
|كرون نرويجي
|2.225
|2.2445
|2.22611
|2.245655
|دولار كندي
|14.0753
|14.1337
|14.082362
|14.140793
|دولار استرالي
|14.0414
|14.1333
|14.048441
|14.1404
|ين ياباني
|16.2721
|16.3852
|16.280194
|16.393443
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