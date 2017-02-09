تفاصيل جديدة عن إعادة مباراة مصر والكاميرون

كشف خبير تحكيمى فى كرة القدم، عن تفاصيل جديدة حول أزمة إعادة مباراة مصر والكاميرون فى نهائى كأس الأمم الإفريقية 2017 والتى أقيمت فى الجابون وخسر فيها منتخبنا بهدفين مقابل هدف، وتوج الكاميرون بلقب البطولة.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أكدت أن منتخب الكاميرون قام بإشراك لاعب فى المباراة وهو موقوف لحصوله على إنذارين بما يعنى أحقية مصر فى التقدم بشكوى للكاف بطلب إعادة المبارة، إضافة إلى أن خبير اللوائح محمد فضل الله أكد أن من حق مصر التقدم بتظلم للكاف بعد إدارة حكم المباراة لثلاث مواجهات لمنتخب الكاميرون فى البطولة بما يخالف اللوائح.

وقال الخبير "الذى رفض ذكر اسمه" للوفد : إنه يستبعد مجازفة مسؤلى الكاميرون بهذا الأمر خاصة وأن الأمور أصبحت أكثر وضوحًا عن ذى قبل وكل الكواليس أصبحت متاحة لوسائل الإعلام"، مؤكدًا أنه يتابع الإحصائيات لحظة بلحظة والتقارير أثبتت عدم صحة حصول اللاعب على إنذارين .

وكشف عن وجود مكتب فى لجنة حكام الكاف مختص بهذه الأمور ولن تفوت عليه مثل تلك السقطة.

ولفت الخبير التحكيمى إلى أن فكرة إدراة حكم معين لمباريات الكاميرون، قد لا تخالف اللوائح خاصة وأن لوائح الكاف غير ثابتة، ويمكن التلاعب بها فى وقت، مشيرًا إلى أن موقف اتحاد الكرة قد يكون غير واضح حفاظًا على عدم توتر العلاقات مع الاتحاد الأفريقي ورئيسه الكاميرونى عيسى حياتو.

واختتم الخبير، تصريحاته مؤكدًا أن أى كلام حول هذا الامر مضيعة للوقت خاصة وأن اللوائح غير ثابتة ويمكن التلاعب بها وتاريخ الكاف يشهد على ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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