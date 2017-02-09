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انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الخميس 9/2/2017

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انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الخميس 9/2/2017 انخفاض كبير في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الخميس 9/2/2017

نزول حيث قد أعلنت مجموعة حديد عز عن تخفيض جديد للأسعار و هو التخفيض الثاني خلال ثلاث أيام ، و قد أعلن عز تخفيض طن الحديد 250 جنيه من جديد و كان حديد عز قد فجر مفاجئة كبري  منذ يومين حيث قام بخفض الأسعار 475جنيه في الطن، و من الممكن أن تقوم الشركات بتكرار السيناريو و تخفض أسعارها من جديد أسوة بعز.

سعر الحديد اليوم الخميس :

إسم الشركة إسم المنتج سعر المصنع أعلى سعر
حديد عز عز 9000 جنية 9253جنية
الدخيلة 9000جنية 9520جنية
حديد المصريين المصريين 9125جنية 9245جنية
حديد بشاي بشاي 9100 جنيه 9220 جنيه
الوطنية للصلب العتال 9050جنية 9150 جنية
حديد عطيه عطيه 9150جنيه 9250 جنيه
حديد المراكبي المراكبي 9050 جنية 9150جنية
حديد الكومي الكومي 8900 جنية 9000 جنية
حديد المعادي المعادي 8900 جنية 8900 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9100 جنية 9100 جنية
حديد العشري العشري 9000 جنية 9000جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9500 جنية 9500 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9150جنية 9500 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9150جنية 9150 جنية
حديد اركو اركو 8600جنيه 8750 جنية
حديد قوطة قوطة 8700جنية 8800جنية
حديد سرحان سرحان 8950 جنية 9050 جنيه
حديد الجيوشي الجيوشي 9050جنيه 9150 جنيه
ستيل مصر ستيل 9000جنيه 9100 جنيه

 

اليوم الخميس :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 693 جنية 700جنية
النصر 683جنية 680جنية
أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 700 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 695جنية
حورس 690جنية 690جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 680جنية 680 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية
أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية
أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية
السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية
تكنو 675جنية 680 جنية
أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية
السويدي السويدي 695 جنية 700جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية
البرج 780 جنية 780 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية

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