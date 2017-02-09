انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 9/2/2017

انخض سعر صرف الدولار في بداية معاملات اليوم ، حيث اختلف سعر الدولار من بنك إلي اخر وهذا علي حسب الأقبال والاحتياج ، ونرى أن يوجد بنوك هي صاحبة السعر الأعلى باستمرار ، لجذب من يملك العملة إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها اسعار أقل .
سعر الدولار اليوم الخميس :
|البنك
|اسم البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|البنك
|اسم البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|١٨٫٢٧
|١٨٫٣٢
|
منذ 99 ثانية
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|١٨٫٢
|١٨٫٢٥
|
منذ 99 ثانية
|
بنك الاسكندرية
|١٨٫٢
|١٨٫٣
|
منذ 15 ثانية
|
بنك البركة
|١٨٫١٥
|١٨٫٢٥
|
منذ 10 ثانية
|
بنك قناة السويس
|١٨٫١٥
|١٨٫٢٥
|
منذ 13 ثانية
|
كريدي أجريكول
|١٨٫١٥
|١٨٫٢٥
|
منذ 14 ثانية
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٨٫١
|١٨٫٢٥
|
منذ 99 ثانية
|
بنك فيصل
|١٨٫١
|١٨٫١٥
|
منذ 13 ثانية
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|١٨٫١
|١٨٫٢
|
منذ 16 ثانية
|
بنك مصر
|١٨٫٠٦
|١٨٫١١
|
منذ 14 ثانية
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٨٫٠٥
|١٨٫١٥
|
منذ 10 ثانية
|
البنك الأهلي المصري
|١٨٫٠٥
|١٨٫١
|
منذ 13 ثانية
|
بنك القاهرة
|١٨٫٠٥
|١٨٫١
|
منذ 14 ثانية
|
بنك بلوم مصر
|١٨٫٠٥
|١٨٫١٥
|
منذ 15 ثانية
|
بنك مصر إيران للتنمية
|١٨
|١٨٫٢
|
منذ 10 ثانية
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٧٫٩٩٩٩
|١٨٫١
|
منذ 10 ثانية
|
البنك المصري الخليجي
|١٧٫٩٥
|١٨٫٠٥
|
منذ 99 ثانية
|
بنك التعمير و الاسكان
|١٧٫٩٥
|١٨٫٠٥
|
منذ 10 ثانية
|
المصرف المتحد
|١٧٫٩٥
|١٨٫٠٥
|
منذ 13 ثانية
|
البنك التجارى الدولي CIB
|١٧٫٩٥
|١٨٫٠٥
|
منذ 14 ثانية
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٧٫٩
|١٨
|
منذ 16 ثانية
سعر الدولار في السوق السوداء :
وصل سعر الدولار إلي 18.40 الأن ، وكما يبدو أن اليوم ما زال في اول تعاملاته ، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بالسوق السوداء أكثر من ذلك خلال الفترة العصرية ، وسنرصد لكم مل ما سيحدث في الساعات القادمة ، واسعار العملة في الاسواق السوداء تختلف من مكان الي مكان .إعلان - Ads إعلان - Ads