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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 9/2/2017

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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 9/2/2017 انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 9/2/2017

انخض سعر صرف الدولار في بداية معاملات اليوم ، حيث اختلف  من بنك إلي اخر وهذا علي حسب الأقبال والاحتياج ، ونرى أن يوجد بنوك هي صاحبة السعر الأعلى باستمرار ، لجذب من يملك العملة إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها أقل .

سعر الدولار اليوم الخميس :

البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

 ١٨٫٢٧ ١٨٫٣٢

 منذ 99 ثانية
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ١٨٫٢ ١٨٫٢٥

 منذ 99 ثانية
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ١٨٫٢ ١٨٫٣

 منذ  15 ثانية
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ١٨٫١٥ ١٨٫٢٥

 منذ  10 ثانية
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ١٨٫١٥ ١٨٫٢٥

 منذ  13 ثانية
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ١٨٫١٥ ١٨٫٢٥

 منذ  14 ثانية
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٨٫١ ١٨٫٢٥

 منذ 99 ثانية
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ١٨٫١ ١٨٫١٥

 منذ  13 ثانية
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٨٫١ ١٨٫٢

 منذ  16 ثانية
BM.jpg

بنك

١٨٫٠٦ ١٨٫١١

 منذ  14 ثانية
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٨٫٠٥ ١٨٫١٥

 منذ  10 ثانية
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ١٨٫٠٥ ١٨٫١

 منذ  13 ثانية
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ١٨٫٠٥ ١٨٫١

 منذ  14 ثانية
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ١٨٫٠٥ ١٨٫١٥

 منذ  15 ثانية
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

 ١٨ ١٨٫٢

 منذ  10 ثانية
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٧٫٩٩٩٩ ١٨٫١

 منذ  10 ثانية
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥

 منذ 99 ثانية
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

 ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥

 منذ  10 ثانية
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥

 منذ  13 ثانية
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥

 منذ  14 ثانية
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٧٫٩ ١٨

 منذ  16 ثانية

سعر الدولار في السوق السوداء :

 وصل سعر الدولار إلي 18.40 الأن ، وكما يبدو أن اليوم ما زال في اول تعاملاته ، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بالسوق السوداء أكثر من ذلك خلال الفترة العصرية ، وسنرصد لكم مل ما سيحدث في الساعات القادمة ، واسعار العملة في الاسواق السوداء تختلف من مكان الي مكان . 

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رئيس قسم الأخبار

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