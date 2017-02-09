انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 9/2/2017

سمر العشري

انخض سعر صرف الدولار في بداية معاملات اليوم ، حيث اختلف سعر الدولار من بنك إلي اخر وهذا علي حسب الأقبال والاحتياج ، ونرى أن يوجد بنوك هي صاحبة السعر الأعلى باستمرار ، لجذب من يملك العملة إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها اسعار أقل .

سعر الدولار اليوم الخميس :

البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك اسم البنك شراء بيع آخر تحديث البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫٢٧ ١٨٫٣٢ منذ 99 ثانية بنك التنمية والائتمان الزراعى ١٨٫٢ ١٨٫٢٥ منذ 99 ثانية بنك الاسكندرية ١٨٫٢ ١٨٫٣ منذ 15 ثانية بنك البركة ١٨٫١٥ ١٨٫٢٥ منذ 10 ثانية بنك قناة السويس ١٨٫١٥ ١٨٫٢٥ منذ 13 ثانية كريدي أجريكول ١٨٫١٥ ١٨٫٢٥ منذ 14 ثانية البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٨٫١ ١٨٫٢٥ منذ 99 ثانية بنك فيصل ١٨٫١ ١٨٫١٥ منذ 13 ثانية البنك العربي الافريقي الدولي ١٨٫١ ١٨٫٢ منذ 16 ثانية بنك مصر ١٨٫٠٦ ١٨٫١١ منذ 14 ثانية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨٫٠٥ ١٨٫١٥ منذ 10 ثانية البنك الأهلي المصري ١٨٫٠٥ ١٨٫١ منذ 13 ثانية بنك القاهرة ١٨٫٠٥ ١٨٫١ منذ 14 ثانية بنك بلوم مصر ١٨٫٠٥ ١٨٫١٥ منذ 15 ثانية بنك مصر إيران للتنمية ١٨ ١٨٫٢ منذ 10 ثانية البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٧٫٩٩٩٩ ١٨٫١ منذ 10 ثانية البنك المصري الخليجي ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥ منذ 99 ثانية بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥ منذ 10 ثانية المصرف المتحد ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥ منذ 13 ثانية البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٩٥ ١٨٫٠٥ منذ 14 ثانية مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫٩ ١٨ منذ 16 ثانية

سعر الدولار في السوق السوداء :

وصل سعر الدولار إلي 18.40 الأن ، وكما يبدو أن اليوم ما زال في اول تعاملاته ، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بالسوق السوداء أكثر من ذلك خلال الفترة العصرية ، وسنرصد لكم مل ما سيحدث في الساعات القادمة ، واسعار العملة في الاسواق السوداء تختلف من مكان الي مكان .

شبكةعيونالإخبارية

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