الأبراشي: أندهش من عدم ظهور الحضري بالعاشره مساءا ب3مليون

شيماء مصطفى

أشار الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج العاشره مساءا أنه أنني أندهش من عدم الظهور ببرنامج العاشره مساءا ب3 مليون وإن برنامجه أخذ على عاتقه عدم الدخول في سباق الأجر الذي يمنح للفنانيين أو اللاعبين الذين يظهرون في البرامج، لافتًا إلى أن الفنانيين واللاعبين الذين يأتون للبرنامج يأتون بدون أجر مثل الفنان محمد عبده والفنانة أحلام، لأن لديهم رغبة في الظهور ببرنامجه.

وأضاف “الإبراشي”، خلال تقديمه برنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم 1” مساء اليوم: “اللاعب عمره صغير في الرياضة، ومن حقه أن يطلب الحصول على مقابل للظهور على الشاشة، لكن برنامجي لن يدخل في السباق المالي لظهور الفنانيين أو اللاعبين”، موضحًا أن الأجور تصل في بعض الأحيان لـ150 الف دولار وهو ما يصل لثلاثة ملايين جنيه، متابعًا: “مش معنى كده إني أنتقد الإعلاميين اللي بيعملوا كده”.

وأشار إلى أن دخول البرنامج في مفاوضات حول أجر اللاعب أو الفنان هو تقليل من شأن البرنامج، خلاف أن البرنامج غير قادر على دفع هذه الأموال الطائلة.