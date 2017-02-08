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تحذير من القوات المسلحة للمسافرين عبر طريق ''القاهرة – العين السخنة''

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تحذير من القوات المسلحة للمسافرين عبر طريق ''القاهرة – العين السخنة'' تحذير من القوات المسلحة للمسافرين عبر طريق ''القاهرة – العين السخنة''

أهابت الشركة الوطنية لإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالمواطنين المسافرين عبر طريق "القاهرة – العين السخنة"، الالتزام بتقليل السرعات المحددة أثناء السير على الطريق بواقع (80 كم / ساعة للسيارات الملاكي ، و60 كم /ساعة لسيارات النقل).

وقالت القوات المسلحة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التحذير يأتي نظرا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير في مناطق متفرقة من الطريق، وذلك لضمان السلامة والأمان للمسافرين، ومنعا لوقوع اي من شأنها التأثير على حركة المرور بالطريق.

 

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