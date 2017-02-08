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القنصلية المصرية في الرياض تدعو المواطنين المقيمين إلى تسجيل بصماتهم بالنظام الآلي

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القنصلية المصرية في الرياض تدعو المواطنين المقيمين إلى تسجيل بصماتهم بالنظام الآلي القنصلية المصرية في الرياض تدعو المواطنين المقيمين إلى تسجيل بصماتهم بالنظام الآلي

دعا هاني صلاح قنصل في الرياض اليوم الأربعاء، المواطنين المصريين المقيمين في دائرة اختصاص البعثة ممن لم يسجلوا بصماتهم إلى سرعة مراجعة مكاتب الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي لهم ولمرافقيهم لمن بلغ ست سنوات فأكثر تفاديا لإيقاف سجلاتهم على الحاسب الآلي، وللاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة، وذلك وفقا لما أعلنته المديرية العامة للجوازات في بيانها على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وقال القنصل المصري، أن المديرية العامة للجوازات دعت كذلك جميع الوافدين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الدولية بموجب تأشيرة زيارة بإختلاف أغراضها إلى التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها، والإلتزام بوقت المغادرة تفاديا لتطبيق العقوبات المترتبة على مخالفة الأنظمة بالمملكة.

وأشار إلى أن مديرية الجوازات أكدت أن كل وافد يتأخر عن المغادرة بعد إنتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق بحقه العقوبات المقررة. وأضاف القنصل بأن البعثة تحرص على رعاية مصالح مواطنيها والتأكد من قانونية أوضاعهم بالمملكة.

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