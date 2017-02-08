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هذه الأدوية تؤثر على قدراتك العقلية

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هذه الأدوية تؤثر على قدراتك العقلية هذه الأدوية تؤثر على قدراتك العقلية

حذرت دراسة أجريت حديثاً من تأثير بعض الأدوية على القدرات العقلية للأشخاص على المدى البعيد.

وكشفت مجلة "Scientific American" عن دراسة أجراها مجموعة من العلماء أفادت أن الأدوية التي تعالج أحماض المعدة من شأنها التأثير على القدرات العقلية للمرضى على المدى البعيد، وهي الأدوية التي يصفها الأطباء للأشخاص الذين يعانون من زيادة أحماض المعدة والتي تولد لديهم شعورا دائما بالحرقة، وهي الأدوية التي تسمى بمثبطات مضخة البروتون.

وقام العلماء بإجراء الدراسة على 75 ألف شخص، أقلهم عمرا يبلغ من العمر 75 عاما، ليتبن لهم أن أولئك الذين كانوا يتناولون أدوية مثبطة للحموضة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 44% من أولئك الذين لم يتناولوا هذه الأدوية.

وأوضح العلماء أن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة لم يكن لديهم أي مؤشر على الإصابة بالخرف، ولكن بعد مرور خمسة سنوات على تناولهم لتلك العقاقير ظهرت أعراض الخرف عليهم.

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