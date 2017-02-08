''طفلة مدينة السلام''.. تركتها أسرتها بمفردها فاغتصبها لصان وسرقا الشقة

اقتحم لصان شقة سكنية بمدينة السلام، بعد أن تسللا عن طريق مدخل العمارة واستغلال فرصة عدم وجود أصحابها واستوليا على 60 ألف جنيه وبعض المتعلقات، ثم اغتصبا طفلة كانت بمفردها تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها، المستشار محمد اليماني، عن قيام عاطلان بسرقة شقة في أحد الأبراج السكنية واستغلال عدم وجود أصحابها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين في وقت سابق رصدا مالك الشقة لعلمهما بثرائه وانتهزا فرصة خروجه، وصعدا من مدخل العمارة الرئيسي وعند وصولهم لباب الشقة طرقا الباب للتأكد من عدم وجود أشخاص بداخلها، ثم كسرا باب الشقة.

المتهمان استوليا على 60 ألف جنيه وأثناء خروجهما فوجئا بالطفلة وتناوبا اغتصابها

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين استوليا على 60 ألف جنيه وكثير من المتعلقات، وأثناء خروجهما فوجئا بخروج طفلة في الخامسة عشرمن عمرها من الغرفة، فتمكنا من الإمساك بها وتقييدها ثم اختمرت في ذهنهما فكرة الاعتداء عليها جنسيًا وتناوبا اغتصابها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة التي أشارت أن والديها تركوها وأكدوا عليها بعد فتح الباب لأحد، قائلة :"أصابني الرعب عندما سمعت كسر فى باب الشقة وأسرعت إلى غرفة نومي للاختباء من أعينهم بعدها شعرت أنهما خرجا وبمجرد أن فتحت الباب الغرفة أمسكا بي وقيودني ثم اغتصبوني".

وبعد التحقيقات التى أجريت مع المتهمين اعترف المتهم الأول بواقعة السرقة والاغتصاب، وأفاد بأن المتهم الثاني ليس له علاقة بالواقعة وأن هناك آخر هاربًا.

الطفلة أمام النيابة: بمجرد أن فتحت الباب الغرفة أمسكا بي وقيودني ثم اغتصبوني

من جانبها أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار وائل مهدي وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح، حجز المتهمين 24 ساعة لحين ورد تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم السلام أول، بتعرض شقة سكنية للسرقة والتعدي على طفلة 15 عامًا واغتصابها، وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة "أ.م" 16عامًا، و"م.ن" 17 عامًا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية تحرر المحضر رقم 3036 إدارة جنح السلام أول لسنة 2017 وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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