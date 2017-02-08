فتح التسجيل لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2017

صرح مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بانه يتم الان اضافة جميع المواليد الى بطاقات التموين، وذلك وفقآ للقرار الوزاري رقم 153 لسنة 2015 والخاص باضافة المواليد الجدد الى بطاقات التموين، علي ان يتم الصرف ابتداءآ من يناير 2017 وذلك بنص القرار الوزارى الذى تضمن ذلك.

وكانت المادة الاولي من القانون الجديد تنص علي انه يتم اضافة المواليد الذين بلغت اعمارهم سنتين والذين لم يسبق إضافتهم الى بطاقات ذويهم، كما تضمنت المادة الثانية من القانون الغاء المادة التي تتضمن “استخراج بطاقات تموينية للفئات الاولى بالرعاية بحد أقصى اربعة افراد وعدم اضافة اى افراد اخرى الى البطاقة التموينية بعد الاستخراج” وببعد الغاء هذة المادة يستطيع اي فرد اضافة اى مواليد جديدة على البطاقة التموينية بدون حد اقصى.

شرح طريقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين الذكية

من خلال الخطوات التالية يمكنكم تسجيل المواليد الجدد بسهولة تماما على موقع دعم مصر فقط عليك عزيزي القاريء اتباع الارشادات التالية ومن ثم سوف يتم اضافه المواليد الجدد لبطاقاتك التموينية .