أنباء عن خطوبة ابنة “عصام الحضري” من نجم منتخب مصر والذي لمع نجمه في البطولة الافريقية مؤخراً

شيماء مصطفى

لمع نجم منتخب مصر لكرة القدم، والنادي الأهلي السابق، ونادي وادي دجلة الحالي، “عصام الحضري”، خلال بطولة أفريقيا الأخيرة بالجابون، فقد استطاع ابن الـ44 ربيعاً، من خطف الأنظار لتألقه اللافت للنظر، والذي استطاع من الصعود بالمنتخب الوطني لكرة القدم، للمباراة النهائية، على حساب بوركينا فاسو، وتصديه لركلتي جزاء، الأمر الذي جعله يظفر بلقب، أفضل حارس بالبطولة.

ولم يكن لاعب منتخب مصر وموسكرون البلجيكي، “محمود حسن تريزيجيه”، بعيداً عن الأضواء هو الاخر، بل استطاع، الاستحواذ على قلوب المصريين، نظراً للمستوى الكبير الذي ظهر به في البطولة، الامر الذي جعل المدير الفني للمنتخب، “هيكتور كوبر”، يلعب به أساسيا طوال مشوار البطولة، حيث كان احد أفضل لاعبي المنتخب.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة “الفجر”، نقلاً عن مصادرها الخاصة، عن اتفاق “محمود حسن تريزيجيه مع كابتن منتخب مصر “عصام الحضري”، على خطبة نجلته “شدوى”، لافتة إلى اعلان “تريزيجيه”، خلال الأيام المقبلة عن الموعد النهائي لحفل الخطوبة على أن يكون عقد القران في نهاية الموسم الكروي الحالي.