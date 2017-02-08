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حظك اليوم برج الدلو الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف

عاطفياً: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب إلى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة، وعندها قلا تستطيع تعوضه

صحياً: طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيراً

 

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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رئيس قسم الأخبار

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