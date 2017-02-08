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حظك اليوم برج الجدي الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص غريب عنك يحمل إليك مشروعاً

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرّف

صحياً: عليك مراجعة الطبيب عند الضرورة، لكن لا داعي إلى القلق والخوف

 

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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