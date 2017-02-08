حظك اليوم برج العذراء الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ترقية في العمل بعد عناء سنوات، فاليوم أسعد أيامك المهنية وتتشارك فرحته مع من كان له فضل كبير عليك



عاطفياً: تعيش حالة حب ولكن من طرف واحد، فلا تستسلم لذلك، بل حاول تغيير الأمور نحو الأفضل



صحياً: عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم الذي بسبب لك البدانة في مدة قصيرة جداً

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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