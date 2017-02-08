حظك اليوم برج السرطان الخميس 9/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: أنصحك باستخدام قدراتك الشخصية اليوم في العمل بطريقة أفضل، وحاول ترتيب أولوياتك داخل العمل



عاطفياً:حان الوقت لقضاء العطلة المتميزة مع شريكك، أغلقا الهواتف، ولا تعلما أحداً بمكانكما، واستمتعا بكل شيء



صحياً: كن على يقين أن الرياضة بشكل منتظم هي الوحيدة القادرة على إبقائك في وضع صحي ممتاز بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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