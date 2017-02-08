اختراع مصري 100%| فلنكات لخطوط السكك الحديدية من “الفايبر” العازل للكهرباء وضد الكسر وأرخص من الخشب

شيماء مصطفى

اختراع مصري جديد بنسبة 100% يقضي على استيراد مصر للفلنكات الخشبية تماماً وصديق للبيئة ومصنوع بأياد مصرية خالصة وصاحب الاختراع الجديد هو الدكتور “أحمد مؤمن” الأستاذ في هندسة شبرا الخيمة والذي كرس نفسه وعقله ومجهوده ل10 سنوات كاملة ليخرج لنا هذا الاختراع المذهل والذي اجتاز عدة اختبارات عالمية ليضعه على قضبان السكك الحديدية بديلا عن الخشب.

وفي حوار الدكتور “أحمد مؤمن” مع جريدة اليوم السابع أكد أن الفلنكات الفايبر يصل عمرها إلى 45 عاما في حين لا يتخطى عمر الفلنكات الحديدية 15 عاما وتعتبر أفضل أيضا من الفلنكات الخرسانية المستوردة من الخارج فكلاهما تحتاج لعملة صعبة لاستيرادها.

الممولون للمشروع والمشاركون فيه

وزارة التعليم العالي : 390000 جنيه

جامعة بنها: 90000 جنيه

سكك حديد مصر: 60000 جنيه

هيئة الإنفاق : 60000 جنيه

وتم عمل معمل سكة حديد ويعتبر الأول من نوعه في مصر في كلية هندسة شبرا ضمن فريق مكون من 13 عضو يقوم بالإشراف عليهم أساتذة من جامعة القاهرة وبعض المهندسين من هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد ويمكن تلخيص مميزات الفلنكة الفايبر فيما يلي: