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زيادة حوافز أعضاء نقابة الصيادلة العاملين بالتأمين الصحي من 325% إلى 525% ومنحهم 500 جنيه شهرياً

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زيادة حوافز أعضاء نقابة الصيادلة العاملين بالتأمين الصحي من 325% إلى 525% ومنحهم 500 جنيه شهرياً زيادة حوافز أعضاء نقابة الصيادلة العاملين بالتأمين الصحي من 325% إلى 525% ومنحهم 500 جنيه شهرياً

 

زيادة حوافز أعضاء نقابة الصيادلة، تمر بظروف اقتصادية صعبة، الأمر الذي جعل المصرية تتخذ عدة قرارات اقتصادية صعبة وشاقة على المواطنين، في شهر فبراير الماضي والذي أطلقوا عليه “فبراير الأسود”، حيث قامت الحكومة بتحرير سعر سعر صرف الجنيه المصري، الأمر الذي تبعه غلاء شديد وفاحش في جميع الأسعار، وكان ثاني هذه القرارات تخفيض الدعم عن الوقود، ورفع البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز، ومؤخراً كان رفع أسعار الأدوية، ورغم كل ذلك فإن المرتبات كما هي ولم تتحرك.

 

تفاصيل زيادة حوافز أعضاء نقابة الصيادلة

وبالرغم من هذه الحالة الاقتصادية قامت نقابة الصيادلة اليوم بالإعلان رسمياً عن موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور علي حجازي، وبحضور الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة خلال اجتماعها اليوم، عن الموافقة على زيادة حوافز أعضاء نقابة الصيادلة العاملين بالتأمين الصحي على النحو التالي:

 

1-منح الصيادلة العاملين بالهيئة 500 جنيه شهريا بدل مهن طبية بأثر رجعي من يناير الماضي 2017.
2- الموافقة على زيادة الحافز للصيادلة ورفعه من 350% إلى 525% للصيدلي الإداري.
3- رفع حافز الصيدلي صاحب العهدة من 400% إلى 550 جنيها .
4- رفع حافز مديري الطبي بالفروع والمناطق والمستشفيات من 400% إلى 575% ل، منها 150% بالتقييم.

 

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