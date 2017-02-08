عاجل: ظبط أحد المتورطين الرئيسيين في غرق مركب رشيد ومعلوماته الجنائية بإيطاليا “اتجار بالبشر”

شيماء مصطفى

قبل قليل .. تمكنت قوات الشرطة بمباحث البحيرة من ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في القضية الأشهر في مصر العام الماضي “غرق مركب رشيد”، الحادثة التي راح ضحيتها 203 فرد من مستقلي المركب، وبالكشف عن المتهم تبين أنه هارب من أحكام سابقة ولديه سجل جنائي بإيطاليا لإتهامه “بالإتجار بالبشر” .

“حسين.ع.ع” فلاح ومقيم في “كوم زمران” مركز “الدلنجات”، متورط في غرق مركب رشيد -هجرة غير شرعية-، تمكنت مباحث “الدلنجات” من القبض عليه، تبين أنه سبق اتهامه ب 4 قضايا متنوعة، نصب، هجرة غير شرعية، شيك وتبديد، كما أنه هارب من تنفيذ حكم حبس جزئي، وعند الكشف عن المتهم بشبكة الأمن العام تبين وجود معلومات جنائية له بدولة إيطاليا متهم فيها “بالإتجار بالبشر”، وجاري عرضه علي النيابة .

غرق مركب رشيد كان من أشهر الحوادث في سبتمبر 2016، حيث كانت تضم المركب 300 فرد، تحركت من قرية “مسطروة” وغرقت علي بعد كيلو مترات من قرية “برج مغيرزل”، أثارت الرأي العام وفتحت موضوع الهجرة غير الشرعية، حتي أصدر هشام اسماعيل -رئيس الوزراء- أمرا بسرعة ضبط المتورطين .