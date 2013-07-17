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نصف ليمونة للطعام والنصف الآخر لجمالك

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نصف ليمونة للطعام والنصف الآخر لجمالك نصف ليمونة للطعام والنصف الآخر لجمالك

مهما تنوّعت وجبات رمضان، يبقى استعمال الليمون عنصراً مشتركاً بينهم...فلا يمكن أن تمرّ سفرة بلا ليمون.
وما هو أهمّ أنّ للّيمون فوائد جماليّة ممتازة؛ لذلك، ما رأيك بعد استخدامك نصفَ ليمونة مع الطعام، أن تستخدمي النصف الثاني لنفسك وللاهتمام بجمالك.


فوائد الليمون الجمالية:
1- للوجه: أفركي وجهك جيداً بها، وتخلّصي من والغبار.
2- تحت الإبطين: امسحي تحت الإبطين، لإزالة رائحة العرق، مع الجلسرين.
3- الأكواع و الركب: افركي بها الأماكن الداكنة من الجسم لتفتيح الركب والأكواع.
4- الشعر: افركي بها فروة الشعر للتخلّص من الدهون.
5- الأسنان: افركي بها الأسنان لتحصلي على بياض رائع.
6- اليدان: افركي بها يديك لإزالة روائح البصل والثوم وماء الجافيل.

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سيدتي