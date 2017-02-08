ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير 2017

يشهد اليوم سعر الذهب حالة من الارتفاع الجديد في محلات الصاغة و قد سجل عيار 24 اليوم سعر 718 جنيه للجرام .
و مازالت حالة الركود بأسواق الذهب هي المسيطرة على المشهد من يمتلك ذهب لا يفكر في بيعه و من لا يمتلك ذهب لا يفكر في الشراء نتيجة إرتفاع الأسعار.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء :
- سعر الذهب اليوم عيار 18 247
- سعر الذهب اليوم عيار 22 658
- سعر الذهب اليوم عيار 21 628
- سعر الذهب اليوم عيار 18 538
- سعر الذهب اليوم عيار 19 144
- سعر الذهب اليوم عيار 12 359
- اسعار الاوقية 22,321
- سعر الجنيه الذهب 5,024
- اسعار الكيلو 717,714