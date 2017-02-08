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ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير 2017

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير 2017 ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير 2017

يشهد اليوم  حالة من الارتفاع الجديد في محلات الصاغة  و قد سجل عيار 24 اليوم سعر 718 جنيه للجرام .

و مازالت حالة الركود بأسواق الذهب هي المسيطرة على المشهد من يمتلك ذهب لا يفكر في بيعه و من لا يمتلك ذهب لا يفكر في الشراء نتيجة إرتفاع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء :

  • سعر الذهب اليوم عيار 18   247
  • سعر الذهب اليوم عيار 22   658
  • سعر الذهب اليوم عيار 21   628
  • سعر الذهب اليوم عيار 18   538
  • سعر الذهب اليوم عيار 19    144
  • سعر الذهب اليوم عيار 12     359
  • الاوقية               22,321
  • سعر الجنيه الذهب         5,024
  • اسعار الكيلو               717,714

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