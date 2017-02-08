ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 فبراير 2017

سمر العشري

يشهد اليوم سعر الذهب حالة من الارتفاع الجديد في محلات الصاغة و قد سجل عيار 24 اليوم سعر 718 جنيه للجرام .

و مازالت حالة الركود بأسواق الذهب هي المسيطرة على المشهد من يمتلك ذهب لا يفكر في بيعه و من لا يمتلك ذهب لا يفكر في الشراء نتيجة إرتفاع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء :

سعر الذهب اليوم عيار 18 247

سعر الذهب اليوم عيار 22 658

سعر الذهب اليوم عيار 21 628

سعر الذهب اليوم عيار 18 538

سعر الذهب اليوم عيار 19 144

سعر الذهب اليوم عيار 12 359

اسعار الاوقية 22,321

سعر الجنيه الذهب 5,024

اسعار الكيلو 717,714

شبكةعيونالإخبارية

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