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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/2/8

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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/2/8 انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/2/8

ما زالت الدولار مقابل الجنيه تواجه تقلبات كثيرة، منذ أن بدأ العمل بقرار تعويم الجنيه، وقد تحاول  التحكم في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة، ويحاول العملاء والتجار على الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية لتداول العملة، بعد أن رفضت البنوك توفير حاجتهم، لكي يقوموا بتوفير الاحتياجات اليومية من أجل استيراد السلع والخدمات الأساسية.

 تراجع اليوم الأربعاء فى ، وقد حقق انخفاض جديد يصل الي 5 قروش .

سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك :

بنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
البنك اسم البنك شراء   بيع   آخر تحديث
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٤

 منذ 52  ثانية
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

 ١٨٫٣٥ ١٨٫٥٨

 منذ 53  ثانية
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٨٫٣ ١٨٫٤

 منذ 52  ثانية
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٨٫٣ ١٨٫٤

 منذ 52  ثانية
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٨٫٣ ١٨٫٤

 منذ 53  ثانية
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٨٫٢٧ ١٨٫٣٧

 منذ 54  ثانية
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

 ١٨٫٢٥ ١٨٫٣٥

 منذ 52  ثانية
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

 ١٨٫٢٥ ١٨٫٣٥

 منذ 53  ثانية
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

 ١٨٫٢٥ ١٨٫٣٥

 منذ 53  ثانية
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

 ١٨٫٢٥ ١٨٫٣٥

 منذ 53  ثانية
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

 ١٨٫٢٥ ١٨٫٣

 منذ 53  ثانية
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

 ١٨٫٢٥ ١٨٫٣٥

 منذ 54  ثانية
BM.jpg

بنك مصر

 ١٨٫٢٢ ١٨٫٢٧

 منذ 53  ثانية
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ١٨٫٢ ١٨٫٢٥

 منذ 52  ثانية
BARAKA.jpg

بنك البركة

 ١٨٫٢ ١٨٫٢٥

 منذ 53  ثانية
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

 ١٨٫٢ ١٨٫٢٥

 منذ 53  ثانية
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

 ١٨٫٢ ١٨٫٣٥

 منذ 53  ثانية
FAISAL.jpg

بنك فيصل

 ١٨٫٢ ١٨٫٢٥

 منذ 53  ثانية
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٨٫٢ ١٨٫٣

 منذ 53  ثانية
BDC.jpg

بنك القاهرة

 ١٨٫٢ ١٨٫٢٥

 منذ 53  ثانية
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٨٫٢ ١٨٫٣

 منذ 54  ثانية

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء :

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء بعد رفع البنك المركزي يده عن سوق الصرف ليسجل أسعار الدولار اليوم في البنوك أسعار مختلفة حسب حجم المطلوب من البنك، أسعار الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8/2/20177 بجميع المناطق السوق السوداء تسجل ارتفاع أسعار الدولار 18.90 والأسهم تشير إلى استمرار الارتفاع في الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي.
 

 

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