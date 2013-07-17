الشاي الأحمر للتخلُّص من أثر السَّهر في رمضان

تشتكي العديد من السيِّدات في نهارات شهر رمضان من اصفرار العينين وانتفاخهما بشكل يُوحي بالتعب والإرهاق، بسبب السَّهر طوال الليل في هذه الأيّام المباركة.

وللتخلُّص من هذه المشكلة، عليكِ القيام بغلي أوراق الشاي الأحمر، ثمّ تركها حتّى تبرد، ثمّ استخدامها ككمّادات للعينين لمدَّة عشر دقائق يومياً، بعد الاستيقاظ من النَّوم.

وستلاحظين النتيجة الفوريّة