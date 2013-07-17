بأمر الطبيب أمراض مفطرة فى رمضان

يسعى الجميع إلى صيام الشهر الكريم، ولكن هناك أمراضا بأمر الطبيب لا يمكن إغفالها والصيام عند الإصابة بها فما هى تلك الأمراض؟

يبين لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد أن هناك أمراضا تستوجب على المريض الإفطار وذلك لعدم قدرة الجسم على الصيام.

ومن بينها مرضى السكر المزمن، خاصة من يحتاج إلى رفع الأنسولين بشكل دائم وبالتالى هم فى احتياج دائم إلى تناول جرعات من الأطعمة على فترات قليلة مع تناول جرعات الدواء فى ساعات متقاربة.

وبشكل عام يجب على مريض السكر المتابعة مع الطبيب المختص وفحص الحالة بشكل كامل قبل الصيام لتفادى أى مضاعفات قد تلحق به.

ومن ضمن الأمراض الأخرى إلى يجب الإفطار معها مرضى الالتهاب الكبدى فعندما يصوم الإنسان يستعين بالكبد وفى حالة تليف الكبد لا يستطيع الإنسان الاستعانة بها، وبالتالى تتأثر بشكل سلبى.

الإنسان فهو يستهلك ذلك المخزون عن طريق الكبد وهؤلاء المرضى لا تستطيع أكبادهم القيام بمهمة التعويض بسبب نقص وظائفها.

فضلا عن المرضى الذين يعانون من زيادة من نسبة الحموضة وأيضا الأمراض المنهكة للقوى كالسل والأنيميا وأمراض الصدر والرئتين وهبوط القلب وكذلك النزلات المعوية التى يصاحبها قئ وإسهال لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء والسوائل.