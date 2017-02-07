كارثة : الزجاجات البلاستيكية تدمر مخ الأطفال وتخفض مستوي ذكائهم

شيماء مصطفى

أكدت دراسة أجريت مؤخراً قم بها مجموعة من العلماء المختصين أثبتوا فيها ان المواد الكيمائية التي يتم إستخدامها في صناعة الزجاجات البلاستيكية والأدخنة الملوثة تهدد عقول الأجنة والأطفال وتدمرها ، كما أكدت الدراسة ان تلك المواد الكيماوية خطيرة مثل الرصاص ، والزئبق والمبيدات العضوية الفوسفاتية .

ومن المعروف ان كل تلك العناصر يمكن ان تؤدي إلى الإجهاض وتدمر عقول الأجنة والأطفال بالإضافة إلى حدوث امراض خطيرة أخري ، كما أكد تقرير قامت بنشرة مجلة ” أفاق الصحة البيئية ” المسئول عنها المعهد الوطني الأمريكي للصحة البيئية.

وأكدت الأستاذة العالمة سوزان شانز من جامعة إلينوي ان تلك المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الزجاجات البلاستيكية للمنتجات الإستهلاكية هي من اخطر المواد والتي تسبب في تدمر عقول الأجنة والأطفال وذلك حسب دراسة أجريت مؤخراً على مجموعة من السيدات الحوامل التي تم التأكد من وجود نسبة عالية جدا وخطيرة من تلك المواد الكيمياوية الموجودة في صناعة الزجاجات البلاستيكية وترمز لتلك الزجاجات علامة المثلث الدائرة الموجودة في الزجاجة من أسفلها فيجب الإبتعاد عنها فوراً .