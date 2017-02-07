أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بالإلتزام بتعليمات الأمن أثناء دخول المجلس -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوضح لأعضاء البرلمان أسباب إعلان حالة الطوارئ ويعد بالثأر للشهداء -
والد المشتبه به في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية “ابني توفي منذ عامين” -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017 -
برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك -
وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام -
محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب -
"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب -
بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

كارثة : الزجاجات البلاستيكية تدمر مخ الأطفال وتخفض مستوي ذكائهم

Google+ Print
كارثة : الزجاجات البلاستيكية تدمر مخ الأطفال وتخفض مستوي ذكائهم كارثة : الزجاجات البلاستيكية تدمر مخ الأطفال وتخفض مستوي ذكائهم

أكدت دراسة أجريت مؤخراً قم بها مجموعة من العلماء المختصين أثبتوا فيها ان المواد الكيمائية التي يتم إستخدامها في صناعة الزجاجات البلاستيكية والأدخنة الملوثة تهدد عقول الأجنة والأطفال وتدمرها ، كما أكدت الدراسة ان تلك المواد الكيماوية خطيرة مثل الرصاص ، والزئبق والمبيدات العضوية الفوسفاتية .

 

ومن المعروف ان كل تلك العناصر يمكن ان تؤدي إلى الإجهاض وتدمر عقول الأجنة والأطفال بالإضافة إلى حدوث امراض خطيرة أخري ، كما أكد تقرير قامت بنشرة مجلة ” أفاق الصحة البيئية ” المسئول عنها المعهد الوطني الأمريكي للصحة البيئية.

 

وأكدت الأستاذة العالمة سوزان شانز من جامعة إلينوي ان تلك المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الزجاجات البلاستيكية للمنتجات الإستهلاكية هي من اخطر المواد والتي تسبب في تدمر عقول الأجنة والأطفال وذلك حسب دراسة أجريت مؤخراً على مجموعة من السيدات الحوامل التي تم التأكد من وجود نسبة عالية جدا وخطيرة من تلك المواد الكيمياوية الموجودة في صناعة الزجاجات البلاستيكية وترمز لتلك الزجاجات علامة المثلث الدائرة الموجودة في الزجاجة من أسفلها فيجب الإبتعاد عنها فوراً .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع