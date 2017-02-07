الفنانة فيفي عبدة تنجو من حادث سير كاد أن يقضي على حياتها بصحبة ابنتها

شيماء مصطفى

تعرضت الفنانة الإستعراضية فيفي عبدة لموقف صعب جدا على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وكانت بصحبة ابنتها عزة أثناء توجهها لحضور عزاء أحد معارفها في الإسكندرية ونشرت الفنانة على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” إنها نجت بحمد الله وشكرت ربنا على سلامتها وسلامة ابنتها.

فيفي عبدة تنجو من حادث سير

أوضحت فيفي أن إنستجرام كان السبب في إنقاذها هي وابنتها من الموت المحقق عندما كان يقابلها سائق مقطورة وكاد أن يطيح بالسيارة لولا أنه شاهد إضائة الكاميرا بجانب أن عدد من المارة قاموا بتبية السائق فا انتبه وابتعد سريعا عن السيارة مؤكدة أنها كانت على وشك الموت وكشفت الفنانة فيفي عبدة من خلال مقطع الفيديو أنها مازالت في حداد على زوج ابنتها الفنان الراحل محمود الدسوقي وهذة هي المرة الثانية التي تخرج فيها بعد وفاتة.

ويذكر أن زوج أبنة فيفي عبده توفي منذ أسابيع قليلة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدت الى وفاته وبعد نشرها للفيديو إنهالت التعليقات من معجبيها وتمنوا لها السلامة حيث قالوا سلامات جت سليمة وبعد الشر عليكي يافوفا.

شبكةعيونالإخبارية

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