محامى مصرى يقدم نصائح ذهبية للمغتربين فى السعودية تجنبًا للترحيل

قدم محمود الرفاعي محامى مصري مقيم في السعودية عدة نصائح للمغتربين لتقنين أوضاعهم للعمل بالمملكة، وهي أن يقوم بكتابة عقد عمل بينه وبين صاحب العمل وان يقوم علي توثيقه لدي الجهات المختصة، يجب علي الأجنبي أو من يرغب في السفر كتابة كل البنود والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة عقد عمل تحفظ جميع حقوقه من الراتب والبدلات الخاصة مثل بدل السكن والمواصلات والإجازة والجوال وغيرها، حتي اذا اخل صاحب العمل بذلك الاتفاق تكون هذه الوثيقة وهي عقد العمل تحفظ جميع حقوقه عند اللجوء لهيئة فُض المنازعات العمالية.

ويجب علي راغب السفر أن يقوم بالعمل علي احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة وان يقوم باحترامها بشكل تام واحترام جميع رجال الأمن وغيرهم، لإنه في الايام الماضية بل السنين الماضية حدثت بعض المشادات بين المعتمرين ورجال الأمن الدين يعملون علي تنظيم وراحة المعتمرين من اجل راحتهم ويعرضهم هذا للمسئولية في المملكة.

وعلي العامل أو المقيم اذا حدث بينه وبين صاحب العمل ثمة خلاف عليه اللجوء فورا لجنة فُض المنازعات العمالية بمكتب العمل لحماية نفسه من أية اجراء كيدي يتخذه صاحب العمل ضده وعليه ان يطلب جميع مستحقاته المالية .

أما ما يتعلق بالقنصليات والسفارات بالمملكة السفارة والقنصلية بصفة مستمرة علي فترات متباعدة علي تنظيم دورات لجميع مواطنيها تعمل فيها علي التوعية بحقوقهم العمالية وغيرها من الحقوق وعلي توضيح الأنظمة المعمول بها لدي المملكة، علي جميع القنصليات والسفارات ان تقوم بمساعدة جميع مواطنيها ممن يلجأ اليها سواء مساعدة في الحصول علي حقوقه او استشارة او لمساعدته في اي جريمة تم اتهامه بها لانه في بعض الأحيان تقوم السفارات والقنصليات بعملية ما يسمي التطنيش، يجب علي جميع القنصليات أن تقوم بنشر جميع ارقام الجوالات الخاصة بكل من مكتب المستشار العمالي والمستشارين القانونين بالسفارة حتي يكون هناك تواصل مع أبناء الجالية ومساعدتهم وليس عمل جوال واحد فقط للطوارئ.

يجب علي كل قنصلية أن تقوم بعمل بعض التنظيمات في الخدمات التي تقدمها وان تقوم بعمل اماكن تليق باستقبال جميع مواطنيها وزوارها من خلال استخدام التقنيات الحديثة بدلا من الوقوف في شكل طابور فهذا لا يليق بِنَا كمصريين بلد الحضاره ، عمل اجتماع بصفة دورية لكل من القنصل العام والمستشارين القانونين والتعليمي للاستماع الي مشاكل المصريين ورؤيتهم وتوجهاتهم ونصائحهم وطلباتهم ويكون لجميع المواطنين ويتم دعوتهم دون تفرقة مثل ما يحدث في بعض الاحتفالات يتم دعوة أشخاص بعينهم يزعمون تمثيل الحالية ولا يعلم احد من الجالية شئ عنهم بل لا يساعدوهم .