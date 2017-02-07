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بالفيديو: القبض على شخص حاول إحراق نفسه داخل الكعبة

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بالفيديو: القبض على شخص حاول إحراق نفسه داخل الكعبة بالفيديو: القبض على شخص حاول إحراق نفسه داخل الكعبة

 

قامت قوات الأمن بالقبض بالأمس علي رجل حاول أن يقوم بإحراق نفسه عند الكعبة الشريفة، لقد تداول العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر هذا الفيديو لرجل داخل الحرم المكي ويلتف حوله رجال الأمن لمنعه من هذه الكارثة وإخراجه خارج الحرم المكي.

 

حاول شخص أن يقوم بإحراق نفسه داخل الحرم المكي ولكن علي الفور إلتف حوله العديد من الأشخاص والأمن لمنعه ويظهر هذا الفيديو تلك الحادثة، أكد المتحدث الرسمي لقوات أمن وحراسة الكعبة الشريفة أنه تم القبض علي شخص حاول أن يقوم بإشعال النار في نفسه بعد أن قام بسكب القليل من البنزين علي نفسه، لكن علي الفور تمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

 

وأضاف “سامح السلمي” المتحدث الرسمي بإسم قوات أمن وحراسة الكعبة المكرمة أنه تبين أن هذا الشخص يعاني من مرض نفسي، وأن قوات الأمن السعودية سوف تتخذ اللازم علي الفور، وأضاف أيضا أن هذا الرجل لم يحاول بتاتا أن يقوم بإحراق الكعبة كما أشيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بل حاول بإلحاق الضرر بنفسه فقط.

 

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