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البشير: جوبا تعتزم دعم المتمردين فى الأيام القادمة

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البشير: جوبا تعتزم دعم المتمردين فى الأيام القادمة البشير: جوبا تعتزم دعم المتمردين فى الأيام القادمة

كشف الرئيس السودانى عمر البشير عن معلومات توفرت لدى حكومة الخرطوم، إن جوبا تعتزم دفع المزيد من الدعم للمتمردين خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "السودانى" الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية السودانى على كرتى قوله، إن الرئيس البشير قدم شرحا وافيا للرؤساء الأفارقة، على هامش قمة أبوجا، حول دعم جوبا للمتمردين، وعدم تنفيذ سحب قواتها من شمال خط الحدود مع السودان.

وأضاف كرتى، إن جوبا لم تقدم أى إفادات تدل على أن هناك تجاوبا مع مطالب الخرطوم بشأن إيقاف دعم المتمردين، بالرغم من انتهاء الإنذار الذى قدمته السودانية حول إغلاق أنبوب تصدير النفط.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإثيوبى كان يبذل جهودا باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقى، لتنفيذ مقترحات اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى"ثامبو أمبيكي"، والتى وافقت عليها الخرطوم وجوبا، لدفع جوبا لإيقاف دعمها لحركات المسلحة.

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مصر 365

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