حقيقة وفاة الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي بعد تعرضه لأزمة قلبية .. و تداول أخبار تؤكد وفاته

الدكتور مبروك عطية هو داعية إسلامي من خريجي الأزهر من مواليد محافظة المنوفية عام 1958 و هو عميد كلية الدراسات الإسلامية و العربية بجامعة الأزهر، قدم العديد من البرامج التليفزيونية الدينية كان أخرها برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم ثم برنامج كلمة السر على قناة MBC مصر ، بجانب تقديمه فقرة دائمة مع الإعلامي شريف عامر من خلال برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة MBC مصر، و كل برامجه متخصصه في الفتوى و الإجابة على تساؤلات المشاهدين حول الأمور الفقهية.