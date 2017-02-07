حقيقة وفاة الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي بعد تعرضه لأزمة قلبية .. و تداول أخبار تؤكد وفاته

إنتشرت في الساعات الماضية أنباء تؤكد وفاة الداعية الإسلامية الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية و العربية بجامعة الأزهر، حيث تداول نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي الفيس بوك و تويتر خبر وفاته إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة و لأزمة قلبية أثناء تواجده بمكتبة كلية الدراسات الإسلامية نتيجة للإجهاد الشديد، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وقد تناقلت الأخبار التي تؤكد وفاة الدكتور مبروك عطية بسرعة شديدة، إلى أن قامت إبنته بتكذيب الخبر و تأكيد أن الدكتور عطية مازال على قيد الحياة و طمئنت جمهوره على صحته، و أكدت أنه مازال في المستشفى تحت مراقبة الأطباء و إنه يحتاج للراحة و طالبت إبنته إلهام مبروك عطية تلاميذ الدكتور و جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل و العودة السريعة من المرض.
الدكتور مبروك عطية هو داعية إسلامي من خريجي الأزهر من مواليد محافظة المنوفية عام 1958 و هو عميد كلية الدراسات الإسلامية و العربية بجامعة الأزهر، قدم العديد من البرامج التليفزيونية الدينية كان أخرها برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم ثم برنامج كلمة السر على قناة MBC مصر ، بجانب تقديمه فقرة دائمة مع الإعلامي شريف عامر من خلال برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة MBC مصر، و كل برامجه متخصصه في الفتوى و الإجابة على تساؤلات المشاهدين حول الأمور الفقهية.