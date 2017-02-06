حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ترى أن من يبحث عن تغيير وظيفي لا يفعل سوى تضييع وقته، الفكرة تنطبق بشدة تحت مقولة "سلاح ذو حدين"، بمعنى أن في حالتك أنت على حق ولكن في حالة الآخرين لا



عاطفياً: مفاجأة مدوية بالنسبة إليك حين عرفت أن هناك شيئاً ما لا تتفق فيه مع شريكك بالرغم من أنك كنت موقناً من أن هذا الشيء من القواسم المشتركة بينكما



صحياً: أكثر من شرب الزهورات أو أي نوع آخر قبل النوم فهو مفيد ويحميك من الإصابة بالزكام أو أي أعراض برد

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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