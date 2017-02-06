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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك وعلى علاقاتك بالزملاء

عاطفياً: قد تضطر إلى الاهتمام بشؤون عائلية تشغلك عن الشريك بعض الشيء، أو ربما تصطدم بأحد أفراد العائلة، ثم تعود الأمور إلى أفضل ما كانت عليه

صحياً: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر

 

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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رئيس قسم الأخبار

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