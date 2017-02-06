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الموت يفجع الفنان فاروق الفيشاوي يوم أمس الأحد، في أقرب شخص له وهذا هو مكان وموعد العزاء

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الموت يفجع الفنان فاروق الفيشاوي يوم أمس الأحد، في أقرب شخص له وهذا هو مكان وموعد العزاء الموت يفجع الفنان فاروق الفيشاوي يوم أمس الأحد، في أقرب شخص له وهذا هو مكان وموعد العزاء

شهد بيت فاروق الفيشاوي حزن لم يسبق له بسبب فقدان اعز أحباب فاروق الفيشاوي وهو فراق شقيقة “جلال الفيشاوي”،  والذي تم دفنه اليوم في مدافن العائلة، وبسبب الحزن الذي غمر قلب فاروق الفيشاوي ظهر عليه غير الحزن ملامحه أثناء تشييع جنازة شقيقه”جلال.

 

وفاة جلال الفيشاوي شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

تشييع جنازة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي”جلال الفيشاوي” أمس بعد تعرضه لازمه قلبية مفاجأة في منزله، وعم الحزن على منزل الفنان فاروق الفيشاوي وأكد مصدر من منزل شقيقه “جلال” انه يعم الحزن وان أبناء المتوفى في حالة سيئة للغاية مما يخيم الحزن على عائلته بعد رحيله المفاجئ، وتواجد فاروق الفيشاوي معهم باستمرار ولكنه متمالك نفسه أمامهم.

 
الفنان فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

حضور الفنانين العزاء

تلقى الفنان فاروق الفيشاوي العزاء في شقيقه جلال الفيشاوي، من الفنانين الذين حرصوا على وجودهم بجانبه في محنة وحزنه الشديد، ومنهم “الفنان كمال أبو رية”.

الفنان فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

مكان وميعاد العزاء

تم تشييع جنازة الراحل “جلال الفيشاوي” شقيق فاروق الفيشاوي أمس بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء في مسجد غانم بمدينة سرس اللبان في المنوفية.

 

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