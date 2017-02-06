بالتفاصيل| لماذا لا يجب غسل “الكبدة” قبل الطهي

شيماء مصطفى

الكبدة هي أحد الأكلات الشعبية التي يفضلها الجميع، خاصة فئة الأكيلة ومُحبي الأكل البلدي، حيث تلقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين العرب، وتحتوي الكبدة الحيوآني “بقري أو جاموسي” على العديد من الفوائد الغذائية، أهمها الحديد والأملاح المعدنية بالإضافة إلى الدهون الوفيتامينات، الكبدة تساعد بشكل كبير في علاج مرضى فقر الدم والأنيميا الحادة، لأنها تحتوي على عنصر الحديد بنسبة كبيرة، كما تساعد على بناء عضلات الجسم، وتقوية مينا الأسنان، وتساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولكن هل ينصح بغسيل الكبدة أم لا؟، هنا سيتم الأجابة بشكل مبسط على هذا الأمر.

الكبدة لها العديد من الفوائد، هذا أمر مفروغ منها وكلنا نتفهم ذلك، لكن تحتار ربات البيوت في تنظيف الكبدة من عدمها، وهل غسلها بالماء يطرد السموم التي بها أو البكتريا الضارة التي بها، وقدم لنا الشيف شربيني النصيحة لربات البيوت بعدم غسل الكبدة، لأنها مثلها مثل اللحمة لا يتم غسلها نهائياً، لانها ستفقد عناصرها الغذائية المفيدة إذا تم غسلها بالماء، وشرح لنا الشيف، أن الكبدة ما هي إلا تجمعات دموية، فإذا تم غسلها ستظل نسبة الماء بها عالية، كما ستلاحظون أنها ستتفتت إلى جزيئات ويصغر حجمها، فضلاً عن فقدانها العديد من العناصر المفيدة، لذلك ينبغي على إختيار الكبدة التي تخرج من الحيوآن الذي يتغذى في بيئة غير ملوثة، وفي حالة شراء الكبدة المستوردة عليكي تسخين الماء ووضع الخل بها ووضعها لمدة دقيقة واحدة فقط قبل الطهي.

شبكةعيونالإخبارية

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